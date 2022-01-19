Около двухсот человек пришли на место убийства Маркелова и Бабуровой 

В Москве около двухсот человек пришли к дому №3 по улице Пречистенка, чтобы почтить память адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых на этом месте 13 лет назад. Люди возложили цветы и зажгли свечи. Полиция, по сообщениям очевидцев, не вмешивалась.

Ранее мэрия Москвы отказала заявителям марша памяти Маркелова и Бабуровой, сославшись на антикоронавирусные ограничения. Это происходит второй год подряд. До этого акция ежегодно проходила на одном из бульваров в центре города. Кроме того, столичные правоохранительные органы сорвали проведение двух концертов памяти Маркелова и Бабуровой.

Несанкционированная акция памяти адвоката и журналистки прошла и в центре Петербурга. Её участники также зажгли свечи и возложили цветы, а на крыше здания на Лиговском проспекте активисты движения "Антифа" вывесили баннер с надписью "Помнить – значит бороться".

Адвокат Станислав Маркелов, защищавший политических активистов, в частности - участников движения "Антифа", и журналистка "Новой газеты" Анастасия Бабурова были убиты 19 января 2009 года в центре Москвы. Они шли к метро "Кропоткинская" после пресс-конференции Маркелова. Убийца подбежал к ним сзади и расстрелял в упор.

Два года спустя суд признал виновными в убийстве неонацистов Никиту Тихонова и Евгению Хасис, приговорив их к пожизненному заключению и 18 годам лишения свободы соответственно. В конце прошлого года Европейский суд по правам человека признал нарушения в ходе судебного процесса над Тихоновым и Хасис. Верховный суд России отправил их уголовное дело на пересмотр в кассационную инстанцию. Осуждённых перевели из колоний в СИЗО.