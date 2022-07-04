В Кремле назвали законным задержание хоккеиста Ивана Федотова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам ситуацию с задержанием вратаря ЦСКА и сборной России по хоккею Ивана Федотова. По словам Пескова, Федотов был задержан законно и отправлен на воинскую службу, которую обязан пройти.

"Здесь не может быть человеческих комментариев, здесь есть закон. По закону у нас есть воинская обязанность, поэтому здесь какие-то эмоциональные комментарии абсолютно неуместны," - заявил Песков. Он также добавил, что администрация президента не занимается организацией и проведением призыва в Вооруженные силы, и посоветовал журналистам адресовать свои вопросы в Министерство обороны.

Иван Федотов был задержан правоохранительными органами в Санкт-Петербурге 1 июля и доставлен в военкомат. Его обвинили в уклонении от призыва на срочную службу в армии. В военкомате Федотову стало плохо, его перевели на обследование в военно-морской госпиталь, откуда в ночь с субботы на воскресенье увезли в неизвестном направлении; хоккеист перестал выходить на связь.

3 июля РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Федотова Алексея Пономарева передало, что спортсмена, предположительно, отправили в Североморск. Впоследствии агентство распространило другие сведения, сославшись на юриста. Он сказал, что не может связаться со своим подзащитным, а также не располагает информацией о его местонахождении.

Различные источники пишут, что сейчас Федотов находится в Северодвинске Архангельской области, а службу будет проходить на заполярном архипелаге Новая Земля.

25-летний Федотов в прошлом году был признан лучшим вратарем Континентальной хоккейной лиги. Весной он объявил, что намерен покинуть ЦСКА: голкипер подписал контракт с американским клубом The Philadelphia Flyers и собирался переехать в США, чтобы там играть за НХЛ.