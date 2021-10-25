В Кремле объяснили рост цен плохой "международной конъюнктурой"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что наблюдающийся резкий рост цен на продовольственные товары связан с "неблагоприятной международной конъюнктурой" и "инфляционными процессами". "К сожалению, они имеют место", - отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента уже объяснял ровно такими же словами - "неблагоприятной международно-экономической конъюнктурой" - невозможность выполнить один из пунктов так называемых "майских указов" Владимира Путина от 2018 года, а именно - войти к 2024 году в пятёрку крупнейших экономик мира.

В июле и сам Путин сослался на роль внешних факторов в российских инфляционных процессах.

Накануне о грядущем резком повышении цен из-за подорожания сырья и упаковки предупредили российские производители гречки и овсянки. По их прогнозам, уже в ноябре их продукция подорожает на 10-20%. Также о невозможности сдержать рост цен предупредили производили мяса и колбасы.

В начале октября Министерство экономики России повысило прогноз инфляции в России, которая и без того должна была стать рекордной за шесть последних лет. Ведомство ожидает, что годовой рост показателя составит 7,4 процента. Основной вклад в ухудшенный прогноз объяснили ростом цен на продовольственные товары.