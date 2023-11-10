В Кремле запланировали прямую линию с Путиным на 14 декабря

Большая пресс-конференция Владимира Путина запланирована на 14 декабря. Об этом РБК рассказали два источника, знакомых с ходом подготовки мероприятия.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что в этом году пресс-конференцию объединят с прямой линией. По его словам, дата мероприятия уже определена.

Изначально предполагалось, что прямая линия в этом году пройдёт летом (с 2017 года её проводили в июне). Однако позже источники в администрации президента рассказали, что мероприятие перенесут на конец года – после "определенности с ситуацией на фронте".

В прошлом году на фоне полномасштабного вторжения российских войск в Украину Кремль не проводил ни прямую линию, ни пресс-конференцию. Издание The Moscow Times писало, что Путин принял решение не проводить прямую линию лично — из-за возможных диверсий со стороны Украины.

В этом году пресс-конференция и прямая линия состоятся в преддверии выборов президента, которые по закону должны пройти 17 марта 2024 года.

РБК отмечает, что перед прошлой президентской кампанией пресс-конференция также состоялась 14 декабря.

Пока Владимир Путин не объявлял публично о своем участии в будущей президентской кампании.