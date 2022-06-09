Отфильтрованный народ

Владмир Путин отменяет прямую линию с народом России. Она переносится на неопределенный срок. Нечего сказать людям? Вместо всероссийской аудитории, которая вечно жалуется, к Путину подвели куда более комфортных для общения молодых предпринимателей. "Вы должны радоваться ограничениям, которые происходят со стороны так называемых западных партнеров. Ваша продукця лучше!" И они его заверяют что да, радуемся. Путин стал тщательнее примерять на себя аудиторию. Главное научить ее, как жить в изоляции. И радоваться ей. С этими получается. А с остальными? В эфире предприниматель Дмитрий Потапенко, аналитик Андрей Колесников, политик Дмитрий Морозов. Ведет программу"Лицом к событию" Елена Рыковцева.

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