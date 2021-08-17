В Крыму после обысков задержаны 5 крымскотатарских активистов

В аннексированном Крыму утром 17 августа сотрудники российских правоохранительных органов провели обыски в домах крымских татар. Общественное объединение "Крымская солидарность" сообщает о задержании пяти человек - сообщает Крым.Реалии.

Обыски прошли в Севастополе, а также в Симферопольском и Бахчисарайских районах. Среди задержанных - имам посёлка Строгоновка Раиф Февзиев и ещё четверо активистов, которые, как сообщается, поддерживали семьи крымских политзаключённых. По сообщениям адвокатов, их обвиняют по статьям, связанным с деятельностью террористической организации, однако подробности пока не известны.

Российские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах сообщают, что в Крыму были задержаны пятеро сторонников "Хизб ут-Тахрир" (организация признана террористической и запрещена в России), однако официального подтверждения этого нет.

Власти Украины резко отреагировали на очередные обыски и аресты в Крыму. Президент Владимир Зеленский Президент назвал их "вопиющим нарушением прав человека". "Мировое сообщество должно надлежащим образом отреагировать на нарушения", – говорится в твиттер-сообщении Зеленского.

Накануне суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительным срокам заключения четверых крымских татар - жителей аннексированного полуострова - признав их виновных в участии в деятельности "Хизб-ут-Тахрир". Всего по подобным делам российские суды осудили уже десятки крымских мусульман.