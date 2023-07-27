В Крыму задержаны 13 крымских татар, в том числе журналистка Зудиева

В аннексированном Крыму у здания подконтрольного России Верховного суда Крыма в Симферополе в четверг были задержаны 13 крымских татар, которые пришли на судебное заседание по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла и братьев Ахтемовых, которых российские власти обвиняют в диверсии. Среди задержанных – журналистка издания "Граты" Луфтие Зудиева.

Задержанных посадили в автобус и увезли в Железнодорожный ОВД. Вечером, по сообщению Крым.Реалии, пятерых из них привезли в Железнодорожный суд Симферополя. Их обвинили в организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах - это административная статья. По ней может грозить арест до 15 суток.

"Граты"сообщили, что журналистка Лутфие Зудиева по их редакционному заданию должна была освещать судебное заседание. "Зудиеву не пустили в суд, а позже задержали. Вместе с ней задержали еще 12 крымских татар – родственников и друзей Джеляла и Ахтемовых, приехавших в суд и безуспешно пытавшихся попасть на открытое заседание. Среди задержанных также корреспондент издания "Грани" Куламет Ибраимов. Во время задержания Зудиева показала полицейским пресс-карту и заявила, что выполняет редакционное задание, однако они проигнорировали ее ответ. Журналистку привезли в Железнодорожный райотдел полиции Симферополя, где, угрожая, пытались заставить сдать отпечатки пальцев и образцы слюны. Она отказалась. В итоге в отношении журналистки составили админпротокол", – говорится в заявлении редакции, которая потребовала освободить всех задержанных.

"Граты" отмечают, что Зудиева освещает дело Джеляла и братьев Ахтемовых с самого начала и должна была написать о финале этой истории.

21 сентября 2022 года подконтрольный России Верховный суд Крыма приговорил Наримана Джеляла к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Асана Ахметова осудили на 15 лет колонии строгого режима, Азиза Ахтемова приговорили к 13 годам.