В Кстово после атаки дронов произошёл пожар на НПЗ

Беспилотники в ночь на 20 мая атаковали нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области.

Атаку украинских беспилотников подтвердили местные власти. Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев утром написал, что "в связи с повышенной угрозой атаки БПЛА" школьники Кстовского района переводятся на дистанционное обучение, а также попросил "по возможности не отправлять детей в детские сады".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин позднее сообщил, что "падение обломков вызвало повреждение с последующим горением двух промышленных объектов". По предварительным данным, никто не пострадал.

По данным Astra, поражён был объект в юго-западной части НПЗ, вероятно, установка ЭЛОУ-АВТ – установка первичной переработки нефти. Украинские мониторинговые каналы Supernova+ и Exilenova+ пишут, что дрон попал по ЭЛОУ-АВТ-6. Ранее ВСУ несколько раз атаковали это предприятие, последний раз – в начале апреля 2026 года.

Ночью беспилотники также атаковали "Невинномысский Азот" – это крупнейший производитель азотных удобрений на юге России. Местные жители сообщали о взрывах. Astra пишет, что на территории завода, вероятно, возник пожар. По данным издания, это как минимум седьмая атака на предприятие за время полномасштабной войны.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что силы ПВО отразили налет беспилотников, который был направлен на промзону Невинномысска. По его словам, "пострадавших нет, разрушений нет".

Минобороны России заявило, что силы ПВО в ночь на 20 мая перехватили и уничтожили 273 украинских беспилотника над Нижегородской областью и Ставропольским краем, а также над ещё более 10 регионами России, аннексированным Крымом, акваториями Азовского и Черного морей. Украинские военные пока удары не комментировали. Подобные удары по российской территории в последнее время наносятся практически каждую ночь; накануне в частности они наносились по нефтяным объектам в Ярославской области.