site logo
"Смерть – это то, что бывает с другими©". Соцсети – об атаке на Москву

Люди стоят перед многоквартирным домом, поврежденным во время атаки украинского беспилотника, Красногорск, Московская область, Россия, 17 мая 2026 года

Москва и Московская область в ночь на 17 мая подверглись одной из крупнейших атак беспилотников с начала российского вторжения в Украину. Власти сообщили о троих погибших и более 10 раненых, пожары после попаданий беспилотников или падения обломков возникли в нескольких местах, в том числе на территории международного аэропорта Шереметьево.

В Генеральном штабе ВСУ в воскресенье заявили, что в результате удара было поражено предприятие "Ангстрем" в Зеленограде (административно считается частью Москвы), которое "является важной составляющей российского военно-промышленного комплекса и задействовано в производстве микроэлектроники, радиоэлектроники, оптических систем и робототехники для военных нужд". Также подтверждено поражение в Московской области нефтеналивной насосной станции "Солнечногорская". В сообщении Генштаба не говорится о ещё одном зафиксированном ударе – по московскому НПЗ в Капотне.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, за сутки столичный регион атаковали более 120 беспилотников. Минобороны России сообщило, что всего за ночь были сбиты 556 украинских беспилотников. Россия в ту же ночь атаковала Украину почти 300 дронами, а российские обстрелы украинских территорий на минувшей неделе унесли жизни 52 жителей Украины.

Нецензурная лексика заменена на звездочки редакцией.

Наталья Барабаш

Дроны ударили по Москве и Подмосковью, есть убитые и раненые. Война не бывает односторонней, рано или поздно она бьет и по другой стороне.

И писать здесь: так им и надо, бумеранг вернулся! пожалуйста, не надо.

Я все это понимаю. Просто у меня друзья и в Киеве, и в Москве. И живут от мест ударов в обоих городах недалеко от прилетов.

Мне одно интересно: неужели те, кто поддерживает Путина, не могут сложить простую картинку результатов правления этого, как уверяет его окружение, "везунчика"? Даже только для России. Вот просто: было – стало?

Или у них в головах опять украинцы и коллективный Запад виноваты?

Artem Chernov

Помню, как сидел в офисе застройщика этого конкретно дома, когда выбирал квартиру для ипотеки, примерно в 2019-м. Это у Рязанского проспекта, метро Окская только собирались открыть.

Цены там были немного выше того, что я мог себе позволить даже в рассрочку на 20 лет. Напротив был комплекс ПИКа, там было чуть доступней. Но в итоге я тогда выбрал Замкадье, а потом, сейчас – ни жилья, ни прописки в Москве у меня не осталось.

Пытаюсь представить альтернативного себя сегодняшней майской ночью в своей московской квартире, чувства и поведение. Очень трудно и очень тошно. В телеграме полно роликов "ошарашенных москвичей". Но слушайте, я совсем не понимаю эффекта неожиданности – это 100% давно ожидаемая ситуация. Скорее запоздалая, но неизбежная. Это война, ей уже 4 года. Я помню, как еще в 2022-м, на Ленинском, ехал в трамвае и представлял себе вот это – хотя я-то этого ждал уже к весне 2023-го, раньше. Это логично и неизбежно, как и отсутствие оповещения – тем более в первые такие прилеты.

Фото: жилой дом на улице Михайлова, 31 А в Москве 17 мая 2026. ASTRA

Это ведь не пригород и не Зеленоград, это Юго-Восток Москвы. Вспомнил, что где-то рядом я еще в ковид материал для Москвич Mag снимал, что характерно – с дроном, с верхних точек, аккуратно. Зябко вспоминать. Странно, жутко странно.

Alexei Nurullin

Уважаемые москвичи и жители окрестностей, на связи Министерство нападения Российской Федерации. Во-первых, панику прекратить. Во-вторых, никакие это не дроны и никакие это не взрывы. Это работа самой лучшей ПВО в мире и просто хлопки от её тяжёлой работы. Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич точно знают, куда стрелять. А кто даже будет просто думать, то 275 УК РФ. Доклад закончен.

Ида Антонян

Пропаганда все-таки делает страшные вещи с людьми. Не знаю, принадлежит ли на самом деле Геббельсу знаменитая цитата, но она как нельзя лучше характеризует то, что происходит сейчас с запутинцами:

"Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней".

Какой невозможный ужас они несут в комментариях! Не боты, нет, живые люди с фотографиями детей, котиков и цветочков на страницах выдают лютейшей агрессивности бред под публикациями о погибших в результате российских обстрелов украинцев. И это в подавляющем большинстве женщины.

Так вам и надо, говорят, а в качестве аргумента воспроизводят весь тупой заезженный набор из кремлевских методичек: "бендера, нато, нацисты, 8 лет".

Сейчас еще и новое добавилось: "вы нас тоже бомбите, это вам ответка прилетает".

И ведь ни один из злобных комментаторов не может внятно объяснить: а почему же вас украинцы раньше не бомбили? Как так случилось, что не то что ни одна украинская ракета, а ни одна пуля не перелетела через границу в вашу сторону до того, как вы вторглись на суверенную территорию Украины и не стали бомбить мирных жителей?

В ответ все тот же "абырвалг".

Даже крысы умеют отслеживать причинно-следственную связь, а эти нет, вообще не понимают, почему над Подмосковьем летают украинские дроны.

Из чисто антропологического интереса оставила ненадолго открытыми для всех комментарии под своей предыдущей публикацией. Ужаснулась в очередной раз. Заблокировала с полсотни человек, почистила за ними мусор и закрыла комментарии обратно.

Удивительно, насколько промытый пропагандой мозг отказывается элементарную работу с поступающей информацией проводить. Любой разумный аргумент моментально отлетает от глухой непробиваемой стены, выстроенной вокруг твердо усвоенной методички.

Любые попытки дискутировать с запутинцами, приводить какие-либо аргументы, основанные на фактах, объяснять что-либо, взывать к человечности, к совести и морали – абсолютно бессмысленны.

Они давно оглохли и ослепли.

Алексей Парамонов

Смерть – это то, что бывает с другими ©

Сегодня рано утром проснулся от низкого звука, похожие в моем детстве иногда издавали промышленные гиганты в Туле, я тогда представлял, что они "роняли" какую-то огромную металлическую конструкцию, не знаю, какой на самом деле был источник этого звука. Он похож отдаленно на гром, но не гром, короче, ниже, менее раскатистый, без нарастания и убывания.

Похожий звук меня разбудил осенью 1999, тогда был взорван дом на Каширском шоссе. Было несколько взорвано, но я услышал только звук взрыва этого.

Промышленных предприятий, способных на такие звуки, вокруг меня сейчас нет.

"Что-то взорвалось" – подумал я. И ждал сирен. Сирен не было слышно, но минут через 10 звук повторился.

А пару часов спустя в новостях "дроны в Шереметьево и микрорайоне Химок Старбеево". Старбеево совсем рядом со мной, на другом берегу канала имени Москвы.

Спасибо партии и правительству за беспримерные усилия в области безопасности и огромные успехи в борьбе с такими утренними звуками, достигнутые с 1999 года.

Особенно хочу поблагодарить за такие нестандартные решения как борьба с VPN и Телеграм. Партия и правительство не хочет, чтобы мы нервничали почем зря и, если сверху что-то ебн*тся, мы должны видеть это своими глазами, а не читать об этом во вражеских каналах.

Отдельное спасибо за то, что "п*дорас" теперь слово не ругательное и мы его можем использовать, обращаясь с благодарностями в адрес партии и правительства.

Aleksey Kopytko

Пока накапливаются результаты утренней побудки в Москве и Московской области, посмотрим на первопричины случившегося.

7 мая (10 дней назад) "Левада-центр" опубликовал материал: "Конфликт с Украиной в апреле 2026 года: внимание, поддержка российских вооруженных сил, мнение о необходимости переговоров".

Где представил дозволенные цифры на указанную тему. Так вот.

Больше всех поддерживают действия российских войск в Украине:

• Москва – 75% (определенно да – 42%, скорее да – 33%)

• Лица 55 лет и старше – 77% (48 + 29)

• Лица, потребляющие информацию из телевизора – 77% (45+32)

В среднем по РФ: 69% (38+31).

Больше всех поддерживают продолжение войны (!), а не переговоры:

• Москва – 54% (определенно война – 33%, скорее война – 21%)

• Лица 55 лет и старше – 36% (24 + 12)

• Лица, потребляющие информацию из телевизора – 35% (23+12)

В среднем по РФ: 28% (18+10).

Т.е., уровень безоговорочной поддержки продолжения войны в Москве – почти в два раза выше, чем в среднем по РФ.

Опустим сейчас тот факт, что под "переговорами" дорогие россияне в массе подразумевают выполнение их хотелок. Факт в том, что дорогие москвичи (которые не воюют), в два раза больше жаждут чьих-то смертей без всяких условий.

Причём, дорогие москвичи по факту радостно отправляют на смерть не только украинцев, но и своих сограждан, которых погибает и калечится в разы больше.

Эти цифры поясняют, почему всхлипы москвичей "за чьто? да как так-то?" высмеивают не только в Украине, не только во всех сопредельных странах, но и в российских регионах!

Ну, вот теперь дорогие москвичи увидели и услышали краешек войны, прямо из окна, не через телевизор. Реакция предсказуемо разная. Кто-то теснее сплотится вокруг тушки Путина. Но явно будет и другая реакция.

По сути, те, кто принял решение публиковать эти цифры (популярно мнение, что конкретно эти опросы модерирует ФСБ), показывают всему миру и – прежде всего – самой России, где находится ключ к окончанию войны.

Владимир Козлов

Этот дроново-ракетный пинг-понг будет продолжаться до тех пор, пока агрессор не покинет оккупированные Крым и Донбасс, не попросит мира у Киева и не выплатит репарации. Нужно остановиться там, где это ещё возможно.

В РФ ещё не поняли, что уже проиграли в Украине: ни одной поставленной в 2022 году цели они не достигли и не достигнут. Фронт в Украине стоит на месте уже более полугода, а украинские дроны не позволяют врагу даже поднять голову из окопа. Последний взятый город – Бахмут, и это было более двух лет назад. Украинские дроны каждый день держат в страхе города внутри РФ, практически полностью разрушая инфраструктуру.

Материальный и моральный ущерб огромен. Украина производит несколько миллионов дронов в год – этого хватит, чтобы деморализовать любого врага. Безумны те, кто считал украинцев беззащитными жертвами. Неужели можно было предположить, что страна, у которой есть КБ "Южмаш" в Днепре, конструкторские бюро в Харькове, Киеве и Запорожье с тысячами инженеров и конструкторов, останется технологически пассивной перед лицом агрессора и оккупанта?

Урок для других стран очевиден.

Казахстану нужно создавать КБ, а не частные фирмы по закупке готовой продукции. Век самолётов, танков и ПВО ушёл вместе с XX веком – XXI век принадлежит дронам и беспилотным аппаратам. Нужно учиться на опыте Украины тому, как противостоять внешнему агрессору в случае необходимости.

Katia Margolis

Москва слезам, как известно, не верит – ни своим, ни чужим.

И массовая атака дронами вряд ли произведёт впечатление на кого-либо, кроме тех, кого она непосредственно коснулась, – тех, кто вдруг очень сильно удивился тому, что война возвращается туда, откуда была начата.

Но остальным москвичам и гостям столицы в равной степени наплевать и на украинцев, и на собственных соседей. Мы отчётливо наблюдали это ещё во время ковида: я хочу в театр и плевать хотел (в буквальном смысле) на всех вокруг. Если кто-то умрёт от ковида – это его проблемы.

Это была генеральная репетиция нынешнего наплевательства подавляющего большинства россиян (Контраст с Европой был разительный – цивилизационная бездна).

Это вечное "аштотакова?" и лакейское недодостоевское: "Да, я тварь дрожащая, но право имею" – они экспортируют и в Венецию.

Пришлось снова объяснять недалёкому Sergey Erzhenkov, нанятому Ксенией Собчак, что всё имеет последствия и что логическим следствием является возвращение зла туда, откуда оно пришло. И никакие снятые (кстати, на чьи деньги? Не является ли это частью операции взаимозачёта?) фильмы об убитых диссидентах не являются индульгенцией на заказную пропаганду.

Более того, ваши поступки в первую очередь оскорбляют память этих людей.

Как, например, показанный в своё время на Первом канале Константина Эрнста фильм об Александре Галиче, которым так гордилась его создательница. Галич первым плюнул бы ей в лицо и перевернулся бы в гробу от отвращения и брезгливости.

Как и Кушнир – чистейший и честнейший человек невероятного, неподкупного таланта.

Где он – и где Собчак с Ерженковыми.

Да, россияне наводнили Венецию – и не только Венецию.

Живущий в Украине известный журналист @Caolan Robertson, написал чёрным по белому:

"Россияне были повсюду на Венецианской биеннале. Честно говоря, я чувствую себя в большей безопасности в Украине.

Я делал множество репортажей с передовой.

На линии фронта ты знаешь, где находятся люди, ответственные за войну. В Европе они разгуливают повсюду – так, словно ничего не произошло".

