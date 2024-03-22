В Кургане задержан экс-боец ЧВК "Вагнер" за изнасилование ребёнка

В Кургане задержан бывший наёмник ЧВК "Вагнер" Андрей Фролов. Против 34-летнего Фролова возбудили уголовное дело из-за изнасилования девятилетней девочки, ученицы второго класса. На это обратила внимание ASTRA.



Андрей Фролов был неоднократно судим за изнасилования, убийства, угоны, оскорбление полицейских и пьяное вождение. В ноябре 2022 года, отбывая очередной срок, он заключил контракт с ЧВК "Вагнер" и отправился на войну в Украине. Через полгода, в мае 2023 года он вернулся, получив помилование президента.

После начала войны в Украине, в России начали массово вербовать заключенных из колоний и отправлять их на войну.До весны 2023 года их нанимали в ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. После они стали заключать контракты с подразделением "Шторм Z", подчиняющимся напрямую Минобороны.

С 2022 года наёмники ЧВК "Вагнер" получали помилование и выходили на свободу в обмен на участие в боевых действиях в Украине в течение полугода. Указы о помиловании подписывал Владимир Путин. В январе Русская служба Би-Би-Си сообщила, что уехавшие воевать против Украины российские заключённые вместо помилования от президента Владимира Путина получают теперь условное освобождение, а служить по контракту им предстоит до конца войны.

Бывшие заключенные, вернувшись с фронта, часто совершают новые преступления. На данный момент известно уже о нескольких десятках случаев, когда помилованные, вернувшись с войны, вновь совершили преступления, включая убийства и изнасилования.

В Новосибирске убийца и педофил Никита Семьянов, получивший помилование за участие в войне, ходит по школам и рассказывает о патриотизме детям. Кроме того, бывших заключенных, прошедших через войну в Украине, стали принимать на работу в Росгвардию.