В Курганской области из-за паводка затопило урановые скважины

В Курганской области из-за паводка затопило старые урановые скважины месторождения "Добровольное" в Звериноголовском районе, где добычу ведет "Росатом". Вода с ураном могла попасть в реку Тобол, пишет "Агентство".



Группа региональной экологической организации "Фонд общественного контроля за состоянием окружающей среды и благополучием населения" накануне опубликовала видео. На нём, как отмечается, видно, что все пространство между селами Труд и Знание и Звериноголовское затоплено водой. Именно здесь находится "Добровольное".



Наводнение смыло в Тобол радиоактивную грязь, которая копилась годами от растекающихся подземных вод из старых опытных скважин, говорится в посте экологов. Руководитель экологической организации Сергей Еремин заявил, что под водой могла оказаться старая, "протекающая 35 лет скважина", а новые пробурены выше и вода до них пока не добралась.



При затоплении скважин вода уносит с собой в Тобол растворимые соли урана, сказал эксперт программы "Безопасность радиоактивных отходов" Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский. По его словам, эта утечка приведет к повышению содержания солей урана в Тоболе, что в свою очередь приведет к росту заболеваний из-за облучения.



"Уран — альфа-активный препарат, и попадание его внутрь человека с питьевой водой приводит к внутреннему облучению, которое намного более опасно, чем внешнее. Конечно, вода Тобола сильно разбавит раствор и концентрации не будут превышать какие-либо нормативы. Но все равно коллективные дозы курганцев возрастут и кто-то получит заболевание. Это абсолютно неизбежно", – считает Ожаровский.

При этом дочерние предприятия "Росатома", ведущие добычу в Курганской области, уверяли, что отслеживают ситуацию и вода не затопит скважины. "Для контроля паводковой ситуации АО "Далур" ведет круглосуточный мониторинг уровня воды в реках Тобол и Исеть. На данный момент предприятие работает в штатном режиме, месторождениям урана паводок не угрожает", – сообщалось 16 апреля.

Пресс-служба "Росатома" отмечала в субботу, 20 апреля, что паводок обошел урановые скважины стороной. Однако заявления госкорпорации противоречат видео с мест.

По состоянию на 22 апреля уровень воды в реке Тобол составляет 984 сантиметра. За последние несколько дней этот показатель опустился на несколько сантиметров.