В Курганской области из-за паводка власти призвали к срочной эвакуации

В Курганской области жителей более 20 населённых пунктов Белозёрского округа призвали срочно эвакуироваться из-за паводка, сообщило в субботу региональное правительство.

"Вода прибывает быстро. Незамедлительно эвакуируйтесь", – говорится в сообщении пресс-службы. На данный момент, как отмечается, вода уже подошла к домам в селе Рычково.

В Кургане из-за угрозы подтопления власти призвали эвакуироваться жителей домов, прилегающих к дамбе в районе Кировского моста.

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка. По

данным на середину дня субботы, 20 апреля, уровень реки Тобол в районе Кургана вырос на 2 см, до 1015 см. Вода из Кургана идёт в Белозерский округ. В районе села Белозерского уровень воды достиг отметки в 570 см, и рост продолжается, отмечает "Интерфакс".

Также в субботу стало известно, что уровень реки в городе Ишим в Тюменской области превысил рекордную отметку паводка 2017 года, сообщает информационный центр правительства региона.