В Курганской области из-за паводка власти призвали к срочной эвакуации

В Курганской области жителей более 20 населённых пунктов Белозёрского округа призвали срочно эвакуироваться из-за паводка, сообщило в субботу региональное правительство.
"Вода прибывает быстро. Незамедлительно эвакуируйтесь", – говорится в сообщении пресс-службы. На данный момент, как отмечается, вода уже подошла к домам в селе Рычково.
В Кургане из-за угрозы подтопления власти призвали эвакуироваться жителей домов, прилегающих к дамбе в районе Кировского моста.
С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка. По
данным на середину дня субботы, 20 апреля, уровень реки Тобол в районе Кургана вырос на 2 см, до 1015 см. Вода из Кургана идёт в Белозерский округ. В районе села Белозерского уровень воды достиг отметки в 570 см, и рост продолжается, отмечает "Интерфакс".
Также в субботу стало известно, что уровень реки в городе Ишим в Тюменской области превысил рекордную отметку паводка 2017 года, сообщает информационный центр правительства региона.
- В начале апреля в нескольких регионах России началось сильное половодье. Наиболее опасная ситуация сложилась в Оренбургской области. Там оказались подтоплены несколько населенных пунктов, в том числе город Орск, где прорвало защитную дамбу. По данным "Важных историй", в Оренбургской области во время наводнения погибли 5 человек. Власти о погибших не сообщали. 20 апреля пресс-служба областного правительства сообщила, что жители региона начали получать выплаты после паводка.
- Во второй декаде апреля уровень воды в реках Оренбургской области начал снижаться.
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