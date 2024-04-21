Жителей трёх курганских сёл вновь призвали к эвакуации из-за паводка

Жителей трёх населенных пунктов Белозёрского округа Курганской области власти повторно призвали срочно эвакуироваться из-за подъема реки Тобол.

В сообщении окружной администрации говорится о необходимости эвакуации жителей сёл Речкино, Памятное и Екимово.

Днём ранее, 20 апреля, власти призвали эвакуироваться из-за паводка жителей 20 сёл Белозёрского округа. Туда идёт вода из Кургана, где уровень реки Тобол начал снижаться. Согласно замерам, на 16 часов воскресенья по местному времени уровень воды в Тоболе снизился до 999 сантиметров. Ещё утром он был на 5 сантиметров выше.

По последним данным, на территории Курганской области затоплено более 2-х тысяч 170 жилых домов в 37 населенных пунктах.

Пик подъема воды в реке Ишим в границах одноименного города Тюменской области ожидается к вечеру воскресенья или в ночь на понедельник, сообщил губернатор Александр Моор. Критический уровень - 850 см - река преодолела в ночь на субботу. Накануне был побит рекорд паводка 2017 года, когда подъём реки составлял 982 см. Впоследствии вода поднялась до 1 051 сантиметра.