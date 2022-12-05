По всей подконтрольной Киеву территории Украины пройдут аварийные отключения электроэнергии из-за последствий массированного ракетного удара со стороны России 5 декабря. Об этом сообщила пресс-служба компании "Укрэнерего". Отмечается, что это произойдёт на фоне усиления морозов.

Ракетный удар был нанесён вечером 5 декабря сразу по нескольким украинским регионам. Командование Воздушных сил армии Украины сообщило, что российская армия выпустила 70 ракет. Утверждается, что сбиты 60 из них.

Сообщалось о взрывах в Запорожье, Одессе, Херсоне, Харькове, в Киевской, Винницкой, Житомирской, Львовской, Николаевской, Львовской, Тернопольской и Черкасской областях. Во многих случаях речь, по всей видимости, шла о работе ПВО.

В Запорожской области в результате обстрела села Новософиевка два человека погибли, сообщил глава местной областной военной администрации. Трое получили ранения, среди них – двухлетний ребёнок. Сообщается о повреждении жилых домов и объектов энергетической инфраструктуры.

Россия заявляет, что поразила 17 намеченных целей. Утверждается, что удары несли военное значение и нарушили переброску армейских резервов и вооружений по железным дорогам.

После взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года и назначения единого командующего группировкой войск России в Украине Москва нанесла несколько массированных ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

Киев и многие западные страны заявляют, что атаки направлены против гражданского населения, что запрещено международным правом и расценивается как военное преступление. Кремль это отрицает.