В Курской области боеприпас с дрона упал на подстанцию, заявляют власти

В Суджанском районе Курской области жители села Гоголевка остались без электричества из-за сброса на подстанцию боеприпаса с беспилотника. Об этом написал в своём телеграм-канале губернатор региона.

Роман Старовойт утверждает, что это была "очередная атака со стороны Украины". "Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий налёта. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено", - отметил он.

С начала российского военного вторжения в Украину власти граничащих с ней российских регионов, в том числе Курской области, периодически заявляют, что подвергаются атакам со стороны ВСУ. Киев эти сведения не комментирует.

С приграничных российских территорий регулярно ведутся обстрелы территории Украины, в частности Сумской, Черниговской и Харьковской областей.