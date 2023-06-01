Из Белгорода поступили сообщения о взрыве и падении беспилотника

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших при взрыве в Белгороде неизвестного устройства.

Ранее, в том числе в местных телеграм-каналах, появилась информация о громком хлопке в городе, в районе Харьковской горы, на улице Щорса.

"В Белгороде произошел взрыв неизвестного устройства. По предварительным данным, беспилотный летательный аппарат упал на проезжую часть. Есть двое

пострадавших", - написал впоследствии глава региона в своем телеграм-канале.

По данным Гладкова, один пострадавший с подозрением на сотрясение мозга госпитализирован, второй - с легкими ушибами от госпитализации отказался.

По сведениям телеграм-канала BAZA, спецслужбы проверяют информацию о падении в Белгороде еще одного беспилотника. Предположительно, второй дрон упал в районе улицы Кутузова.

Новость дополняется