В Курской области частные клиники отказались от химических абортов

В Курской области четыре из пяти медицинских учреждений, имеющих лицензию на проведение химических абортов, отказались от этой процедуры. Об этом сообщает "Вести.Курск" со ссылкой на заместителя губернатора области Андрея Белостоцкого.

По его словам, частные клиники отказались от пункта лицензии о медикаментозном прерывании беременности. Сейчас примерно 92% женщин, которые принимают решение о прерывании беременности, будут находиться в государственных клиниках, где с ними "ведётся работа", заявил чиновник.

Власти региона рассчитывают, что к 2025 году "оставлять ребёнка будут более 40 процентов женщин, которые приходят в клинику для прерывания беременности".

Накануне об отказе от проведения абортов сообщили частные клиники в аннексированном Крыму - чтобы, как рекомендовали власти, внести вклад в улучшение демографической ситуации в стране.

Искусственное прерывание беременности в Крыму будет проводиться только в государственных медорганизациях, говорится в сообщении Минздрава Крыма. Перед процедурой женщин, решивших прервать беременность, будут отправлять "на психологическое доабортное консультирование", а также рассказывать об имеющихся мерах социальной поддержки материнства.