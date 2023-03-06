В Курской области в перестрелке в части убит солдат срочной службы

В Курской области произошла перестрелка между срочниками, один из них погиб. Как пишут ASTRA и Baza со ссылкой на анонимные источники, погибший 19-летний солдат срочной службы из Татарстана, ранен 22-летний военнослужащий из Новосибирска.

Стрельба произошла в ночь на понедельник в 37-ой мотострелковой бригаде, временно дислоцирующейся на территории Суджанского района Курской области.

По предварительным данным, караульный услышал посторонних в зоне поста. Он крикнул: "Стой, кто идёт", но ответа не было. Тогда солдат открыл огонь на поражение.

Второго марта издание сообщало, что в Курской области мобилизованный застрелил другого мобилизованного на автобусной остановке недалеко от школы. Предварительная версия следствия, неосторожное обращение с оружием.

В ноябре прошлого года председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что солдаты срочной службы не будут принимать участия в боевых действиях в Украине, но могут быть отправлены в приграничные регионы - такие, как Белгородская и Курская области. Матери солдат заявляют, что в этих регионах срочники часто попадают под обстрелы, и добиваются, чтобы их сыновей отправили служить в более безопасные места.