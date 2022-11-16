Матери срочников в Белгородской области рассказали о давлении на них

В неформальной организации "Совет матерей и жён военнослужащих" сообщили о давлении на солдат-срочников из-за общественной активности их родственниц. По словам активисток, командиры угрожают солдатам наказанием, если их матери не перестанут требовать перевести их в безопасные условия службы.

Матери срочников, дислоцированных в Белгородской области, добиваются, чтобы их сыновей отправили служить в более безопасные места. Белгородская область России граничит с Украиной и в последние месяцы регулярно подвергается обстрелам, хотя формально на её территории боевые действия не ведутся.

В видеообращениях активистки рассказывают, что из-за настойчивости родственников командиры угрожают солдатам изъятием мобильного телефона и другими наказаниями. Командиры требуют, чтобы солдаты попросили родных прекратить досаждать военкоматам и военной прокуратуре - иначе солдаты должны знать, что будут наказаны "из-за матери". По словам авторов видео, свидетельства о таком давлении поступают к ним от солдатских матерей регулярно.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил в начале ноября, что солдаты срочной службы не будут принимать участия в боевых действиях в Украине, но могут быть отправлены в приграничные регионы - такие, как Белгородская и Курская области. Родственники солдат заявляют, что в этих регионах срочники часто попадают под обстрелы, и просят вывести их оттуда.