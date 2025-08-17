Ссылки для упрощенного доступа

В Курской области в результате атаки беспилотника погиб один человек

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинские беспилотники атаковали два автомобиля. В результате один человек погиб, еще два получили ранения.

Как пишет Хинштейн, утром в воскресенье беспилотник атаковал гражданский автомобиль на трассе "Рыльск-Крупец" – погиб мужчина 1957 года рождения.

Вечером в воскресенье атаке подверглась дорога "Рыльск-Хомутовка" – пострадали два пассажира проезжающего мимо КАМАЗа. "У них закрытые черепно-мозговые и минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения", – сообщил Хинштейн.

По данным Минобороны России, в течение ночи были перехвачены 46 украинских беспилотников над восемью российскими регионами. Наибольшее число дронов (16) сбито над Белгородской областью, 14 – над Нижегородской, 9 – над Воронежской, 3 – над Брянской и по одному – над Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областями.

Встреча Трампа и Путина
Встреча Трампа и Путина

Встреча Трампа и Путина

Взрывы в Сызрани и Курске


