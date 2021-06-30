В Кузбассе разрешили народные гуляния в честь 300-летия региона

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал распоряжение о проведении с 6 по 10 июля мероприятий, посвященных 300-летию образования региона. Документ опубликован на сайте правительства Кузбасса.

Среди мероприятий, которые разрешено проводить в канун праздника - торжественный прием, праздники в муниципалитетах региона, фестиваль национальных культур, концерт звезд российской эстрады и салют.

Znak.com со ссылкой на местные СМИ пишет, что 6 июля в регионе ждут президента России Владимира Путина.

По данным областного правительства, в Кемеровской области растет число зафиксированных случаев COVID-19. За прошедшие сутки там выявлено 165 новых случаев заражения, хотя до 18 июня в день выявляли менее сотни заболевших в сутки.

Кемеровская область стала одним из первых регионов Сибири, власти которой объявили об обязательной вакцинации 60 процентов работников сфер услуг и транспорта.

Власти Новосибирска решили провести День города специально для чиновников и депутатов, сообщает Сибирь.Реалии. Массовые мероприятия для горожан ранее отменила мэрия, сославшись на рост числа заболевших COVID-19. Причем администрация города обвинила в этом горожан, которые отказываются от вакцинации. При этом регион жалуется на нехватку вакцин.

В июне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не видит связи между ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа и проведением массовых мероприятий. В городе состоялись Международный экономический форум, матчи Евро-2020 по футболу с присутствием болельщиков и праздник для выпускников "Алые паруса" с участием 40 тысяч человек.