В Кузбассе в шахте "Листвяжная" найдены тела 18 горняков

Спасатели нашли тела 18 погибших в шахте "Листвяжная" в результате взрыва 25 ноября. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на управление МЧС по Кемеровской области.

"Установлено местонахождение 18 погибших, десять из них подготовлены к транспортировке. Из-за повышения концентрации метана горноспасатели вышли из шахты, поэтому транспортировку погибших пока приостановили", – сказали в ведомстве.

Всего сейчас обнаружены тела 29 погибших, 11 из них подняты на поверхность.

Взрыв на шахте "Листвяжная" произошёл 25 ноября. Погиб 51 человек - шахтёры и горноспасатели. Число пострадавших при аварии выросло до 92 .

Согласно предварительной версии, шахтёры и горноспасатели погибли из-за взрыва метана и его последствий. Родственники пострадавших в аварии утверждают, что за последние годы на шахте "Листвяжная" были выявлены десятки нарушений, однако руководство предприятия не устраняло их, вынуждая горняков работать в заведомо опасных для жизни условиях. Шахтёры утверждают, что руководство "Листвяжной" периодически заклеивало датчики; таким образом, на предприятии скрывали реальный уровень концентрации метана.

В Кемерове суд арестовал пятерых подозреваемых по факту взрыва на шахте "Листвяжная". Это директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок. Им инкриминируют "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Еще двух сотрудников Ростехнадзора обвиняют в халатности. Всем им грозит до семи лет лишения свободы.

По данным Ростехнадзора, в этом году на шахте "Листвяжная" проведено 127 проверок, в итоге работу приостанавливали девять раз. Последняя проверка на взорвавшемся штреке якобы проводилась накануне трагедии, 24 ноября. По данным следствия, на самом деле её не было, а надзорные органы просто составили акты.