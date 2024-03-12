Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Кыргызстане арестованы до 13 мая журналисты проекта Temirov Live

Фото арестованных журналистов
Фото арестованных журналистов

Суд в Бишкеке 12 марта отправил под стражу на два месяца 8 из 11 журналистов расследовательского проекта Temirov Live. Их обвиняют в призывах к массовым беспорядкам, что сами они отрицают.

Оставшиеся трое репортёров помещены под домашний арест, передаёт Киргизская служба Радио Свобода.

16 января сообщалось об обысках и задержаниях журналистов. Тогда милиция пришла и к сотрудникам другого расследовательского издания - "Айт Айт Десе". Отмечалось, что следственные действия проводятся в рамках возбуждённого МВД уголовного дела по статье "Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами". Как заявили в МВД, 30 декабря сотрудники милиции обнаружили на страницах "Айт Айт Десе" и Temirov Live информацию, призывающую к акциям протеста.

Основатель Temirov Live, известный в стране журналист-расследователь Болот Темиров, в ноябре 2022 года был депортирован в Москву. Его обвинили в незаконном получении гражданства Кыргызстана. Темиров вину тогда отверг.

Правозащитные группы осудили задержания журналистов в Кыргызстане, назвав их атакой на свободу слова.

  • В 2023 году Кыргызстан потерял сразу 50 позиций во Всемирном индексе свободы прессы, опустившись с 72-й на 122-ю строчку.
  • Правозащитники отмечают многочисленные случаи давления властей на СМИ в стране. В частности – выдворение из страны Болота Темирова, блокировку сайта Кыргызской службы Радио Свобода и регулярные вызовы журналистов и блогеров на допросы.

Форум

Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".

Материалы по теме

В России отмечают 8 марта
Embed
В России отмечают 8 марта

No media source currently available

0:00 0:17:54 0:00

В России отмечают 8 марта

США предупреждают об угрозе терактов в Москве

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG