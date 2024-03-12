В Кыргызстане арестованы до 13 мая журналисты проекта Temirov Live

Суд в Бишкеке 12 марта отправил под стражу на два месяца 8 из 11 журналистов расследовательского проекта Temirov Live. Их обвиняют в призывах к массовым беспорядкам, что сами они отрицают.

Оставшиеся трое репортёров помещены под домашний арест, передаёт Киргизская служба Радио Свобода.

16 января сообщалось об обысках и задержаниях журналистов. Тогда милиция пришла и к сотрудникам другого расследовательского издания - "Айт Айт Десе". Отмечалось, что следственные действия проводятся в рамках возбуждённого МВД уголовного дела по статье "Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами". Как заявили в МВД, 30 декабря сотрудники милиции обнаружили на страницах "Айт Айт Десе" и Temirov Live информацию, призывающую к акциям протеста.

Основатель Temirov Live, известный в стране журналист-расследователь Болот Темиров, в ноябре 2022 года был депортирован в Москву. Его обвинили в незаконном получении гражданства Кыргызстана. Темиров вину тогда отверг.

Правозащитные группы осудили задержания журналистов в Кыргызстане, назвав их атакой на свободу слова.