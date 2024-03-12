В Кыргызстане арестованы до 13 мая журналисты проекта Temirov Live

Суд в Бишкеке 12 марта отправил под стражу на два месяца 8 из 11 журналистов расследовательского проекта Temirov Live. Их обвиняют в призывах к массовым беспорядкам, что сами они отрицают.
Оставшиеся трое репортёров помещены под домашний арест, передаёт Киргизская служба Радио Свобода.
16 января сообщалось об обысках и задержаниях журналистов. Тогда милиция пришла и к сотрудникам другого расследовательского издания - "Айт Айт Десе". Отмечалось, что следственные действия проводятся в рамках возбуждённого МВД уголовного дела по статье "Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами". Как заявили в МВД, 30 декабря сотрудники милиции обнаружили на страницах "Айт Айт Десе" и Temirov Live информацию, призывающую к акциям протеста.
Основатель Temirov Live, известный в стране журналист-расследователь Болот Темиров, в ноябре 2022 года был депортирован в Москву. Его обвинили в незаконном получении гражданства Кыргызстана. Темиров вину тогда отверг.
Правозащитные группы осудили задержания журналистов в Кыргызстане, назвав их атакой на свободу слова.
- В 2023 году Кыргызстан потерял сразу 50 позиций во Всемирном индексе свободы прессы, опустившись с 72-й на 122-ю строчку.
- Правозащитники отмечают многочисленные случаи давления властей на СМИ в стране. В частности – выдворение из страны Болота Темирова, блокировку сайта Кыргызской службы Радио Свобода и регулярные вызовы журналистов и блогеров на допросы.
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