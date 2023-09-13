В Кыргызстане заблокировали сайт независимого издания Kloop

Ряд провайдеров в Кыргызстане заблокировали доступ к сайту независимого издания Kloop. Об этом сообщили сами журналисты. Ранее блокировки сайта требовало Министерство культуры страны. Поводом для преследования стали опубликованные Kloop статьи о пытках оппозиционных политических активистов.

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана потребовало от Kloop в течение двух рабочих дней удалить материал под заголовком "Политик Равшан Джеенбеков заявил, что его пытают в СИЗО-1". В Кыргызстане действует закон "О недостоверной (ложной) информации", известный общественности как "закон о фейках". Он позволяет признать ложной информацию, не согласующуюся с официальным мнением государственных органов.

12 сентября редакция отказалась удалять статью. Юристы общественного фонда "Клооп Медиа" подали жалобу в Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики, отметив, что в публикации указана информация со ссылкой на источник, "а не самовольное утверждение".

Ранее прокуратура Бишкека подала иск в суд о ликвидации "Клооп Медиа". В издании это заявление прокуратуры назвали "беспрецедентным давлением на свободу слова в Кыргызстане". Первое судебное заседание по делу назначено на 26 сентября. Процесс будет проходить в Свердловском районном суде города Бишкека.