Из Чечни принудительно отправили на фронт членов семьи критиков Кадырова

В Чечне принудительно отправили на войну четырех родственников братьев Янгулбаевых, известных критикой главы республики Рамзана Кадырова, сообщает сайт Кавказ.Реалии.
О ситуации рассказал один из братьев, Абубакар Янгулбаев, в своем телеграм-канале. По его словам, на фронт в Украину направляются 55-летний брат его отца Сайд-Ахмед Янгулбаев, два сына ещё одного брата – Адам и Юсуп Янгулбаевы, и сын его третьего брата Хасан Янгулбаев. Других сыновей, кроме Адама, Юсупа и Хасана, у их отцов нет. Хасан – отец новорожденного ребенка, у Адама также есть маленький ребенок.
Сайд-Ахмед и Адам фигурируют в пропагандистском видео, опубликованном Рамзаном Кадыровым – 7 августа он отчитался об отправке на фронт очередной группы "добровольцев", якобы прошедших военную подготовку в так называемом "университете спецназа" в Гудермесе.
В комментарии сайту Кавказ.Реалии Абубакар Янгулбаев уточнил, что его родственников задержала полиция и доставила в "университет спецназа", где в их случае "подготовка" заняла лишь два-три дня, после чего их сразу зачислили в спецподразделение "Ахмат" и отправили в Украину.
- С начала войны против Украины правозащитники и источники сайта Кавказ.Реалии не раз рассказывали, что участниками вторжения часто становились похищенные сотрудниками силовых структур жители республики. Некоторым из них предлагали отправиться на войну - под угрозой пыток и тюремных сроков. Солдатами становятся и родственники чеченских оппозиционных активистов.
- Сайди Янгулбаев, отец братьев Абубакара, Ибрагима и Байсангура Янгулбаевых – федеральный судья в отставке. 20 января 2022 года в Нижнем Новгороде сотрудники МВД по Чечне ворвались в его квартиру и насильно вывезли его жену Зарему Мусаеву, больную диабетом, в Грозный. Сначала Мусаевой назначили 15 суток административного ареста по обвинению в оскорблении полицейского, а затем возбудили против нее уголовное дело. Позднее Мусаевой добавили обвинение в мошенничестве. В июле её приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы. Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" признал Зарему Мусаеву политзаключенной.
- Абубакар Янгулбаев – правозащитник, его братья Ибрагим и Байсангур связаны с оппозиционным телеграм-каналом 1ADAT.
- Рамзан Кадыров угрожал семье Янгулбаевых расправой на следующий день после похищения Заремы Мусаевой. К угрозам позднее присоединились и высокопоставленные чеченские сотрудники правоохранительных органов, другие чиновники. 2 февраля в центре Грозного прошёл митинг против семьи Янгулбаевых - на акции жгли, топтали и рвали их портреты.
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