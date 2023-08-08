Из Чечни принудительно отправили на фронт членов семьи критиков Кадырова

В Чечне принудительно отправили на войну четырех родственников братьев Янгулбаевых, известных критикой главы республики Рамзана Кадырова, сообщает сайт Кавказ.Реалии.

О ситуации рассказал один из братьев, Абубакар Янгулбаев, в своем телеграм-канале. По его словам, на фронт в Украину направляются 55-летний брат его отца Сайд-Ахмед Янгулбаев, два сына ещё одного брата – Адам и Юсуп Янгулбаевы, и сын его третьего брата Хасан Янгулбаев. Других сыновей, кроме Адама, Юсупа и Хасана, у их отцов нет. Хасан – отец новорожденного ребенка, у Адама также есть маленький ребенок.

Сайд-Ахмед и Адам фигурируют в пропагандистском видео, опубликованном Рамзаном Кадыровым – 7 августа он отчитался об отправке на фронт очередной группы "добровольцев", якобы прошедших военную подготовку в так называемом "университете спецназа" в Гудермесе.

В комментарии сайту Кавказ.Реалии Абубакар Янгулбаев уточнил, что его родственников задержала полиция и доставила в "университет спецназа", где в их случае "подготовка" заняла лишь два-три дня, после чего их сразу зачислили в спецподразделение "Ахмат" и отправили в Украину.