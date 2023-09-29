В Латинской Америке прошли массовые марши за право на аборт

Вчера, во Всемирный день безопасного аборта, десятки тысяч женщин вышли на марши в странах Латинской Америки, пишет Associated Press.

В Мексике участники шествий праздновали недавнее решение Верховного суда страны о декриминализации абортов на федеральном уровне. Женщины в Мехико несли плакаты "Это моё решение" и размахивали зелёными банданами, ставшими символом латиноамериканского движения за аборты – "зелёной волны".

В Аргентине, напротив, марши носили мрачный оттенок. Аргентинские феминистки, уже добившиеся расширения прав на аборт, опасаются, что всё может измениться после президентских выборов в октябре. По итогам праймериз фаворитом гонки считается Хавьер Милей – противник абортов, отрицающий глобальное потепление.

В то время как в США, России и некоторых странах Европы стремятся ограничить репродуктивные права женщин, в Латинской Америке наблюдается противоположная тенденция. За последние годы латиноамериканские активистки добились расширения прав на аборт в Мексике, Аргентине, Колумбии и Эквадоре. При этом в Эль-Сальвадоре, Никарагуа и Доминиканской Республике аборты остаются под полным запретом – даже в случае угрозы жизни женщины.

Помимо репродуктивных прав, участники маршей обратили внимание на проблему гендерного насилия в Латинской Америке и положение ЛГБТ+.