Челябинские феминистки провели акцию против запрета абортов

Челябинские феминистки устроили перфоманс против запрета абортов в России. Внимание на акцию обратило издание "7x7".

Утром 5 августа активистки из организации "Женщина может" разместили на площади коробки с игрушечными младенцами и листовками об убийствах новорождённых за последние пять лет. Инсталляцию в центре Челябинска феминистки назвали "Зато не аборт!". Фото перфоманса они опубликовали во "ВКонтакте".

"Цель акции – показать, что запрет абортов не увеличит рождаемость, а повысит статистику по детоубийствам", – рассказала одна из активисток "7х7". По мнению феминисток, если женщины не умрут и не будут искалечены при подпольном аборте, они найдут другие способы избавиться от нежеланного ребёнка.

"А так как в Челябинской области, как и во многих других, запрещены бэби-боксы, вы догадываетесь каким образом будут испаряться ненужные дети", пишут активистки.