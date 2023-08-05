Челябинские феминистки провели акцию против запрета абортов

Челябинские феминистки устроили перфоманс против запрета абортов в России. Внимание на акцию обратило издание "7x7".
Утром 5 августа активистки из организации "Женщина может" разместили на площади коробки с игрушечными младенцами и листовками об убийствах новорождённых за последние пять лет. Инсталляцию в центре Челябинска феминистки назвали "Зато не аборт!". Фото перфоманса они опубликовали во "ВКонтакте".
"Цель акции – показать, что запрет абортов не увеличит рождаемость, а повысит статистику по детоубийствам", – рассказала одна из активисток "7х7". По мнению феминисток, если женщины не умрут и не будут искалечены при подпольном аборте, они найдут другие способы избавиться от нежеланного ребёнка.
"А так как в Челябинской области, как и во многих других, запрещены бэби-боксы, вы догадываетесь каким образом будут испаряться ненужные дети", пишут активистки.
- В июле 2023 года глава российского Минздрава Михаил Мурашко после встречи с депутатами "Единой России" заявил, что в России намерены затруднить доступ к препаратам для прерывания беременности.
- По данным аналитической компании RNC Pharma, в 2022 году спрос россиян на препараты для аборта и средства экстренной контрацепции вырос на 50-60%. Эксперты считают, что это связано с нежеланием рожать детей во время войны, а также со стремлением клиник запастись медикаментами в условиях санкций.
- По данным Росстата, в 2023 году показатели рождаемости в стране стали одними из худших в истории современной России (8,5 родившихся на 1000 человек).
Форум