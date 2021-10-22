В Латвии лишили лицензии русскоязычный канал ПБК

Посольство России в Латвии в пятницу подвергло резкой критике решение Национального совета по электронным СМИ аннулировать лицензию на вещание в республике Первого балтийского канала (ПБК). Он ретранслировал программы российского Первого канала в странах Балтии.

Латвийский регулятор обосновал свое решение тремя нарушениями европейского законодательства. В первом случае телеканал получил штраф за трансляцию программ, созданных другими СМИ. Повторно ПБК оштрафовали за несоблюдение правила, по которому он, согласно лицензии, должен предоставлять 51 процент эфирного времени европейской продукции. Третье нарушение – распространение сведений, несущих угрозу общественному здоровью. В одной из программ было сказано, что коронавирус не очень заразен, а защитить себя можно употреблением в пищу селёдки.

Вещание должно быть прекращено 26 октября, у канала есть право оспорить это решение в суде.

В сентябре 2021 года Первый балтийский канал был самым популярным русскоязычным каналом в стране. В 2019 году Латвия запретила транслировать девять русскоязычных телеканалов из-за санкций в отношении входящего в ближний круг Владимира Путина российского миллиардера Юрия Ковальчука, который является их бенефициаром. В июле прошлого года в Латвии запретили вещание семи каналов RT. В феврале запретили сроком на один год ретрансляцию телеканала "Россия-РТР".