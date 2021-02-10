Бан для Попова и Скабеевой. Латвия запрещает российское ТВ

В Латвии в начале этой недели Национальный совет по электронным средствам массовой информации запретил сроком на один год ретрансляцию телеканала "Россия-РТР", программа которого практически полностью повторяет программу телеканала "Россия-1". Причиной стали "разжигание ненависти" и "призывы к войне", которые регулятор обнаружил в выпусках ток-шоу "60 минут" Евгения Попова и Ольги Скабеевой, а также в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Во вторник, 9 февраля, список запрещенных российских телеканалов пополнили еще 16, в том числе "экспортные" версии каналов РЕН-ТВ и НТВ – "РЕН-ТВ Балтия" и "НТВ Мир". Это решение, по сути, было техническим, а оператор кабельного телевидения Tet, на 51% принадлежащий латвийскому государству, убрал каналы из сетки вещания еще 1 февраля. Прежний владелец прав на ретрансляцию, компания "TEM LV", сообщила об утрате прав на нее, а нового желающего подавать заявку не нашлось. "TEM LV" входила в холдинг "Балтийский медиа альянс", один из владельцев которого, гражданин Латвии Олег Солодов, год назад стал обвиняемым по уголовному делу о нарушении режима санкций ЕС в отношении России. Еще одним владельцем "Балтийского медиа альянса", как писал проект "Сканнер", является россиянин Алексей Плясунов, у которого есть бизнес в Крыму.

Это не первые случаи "бана" российских телеканалов в Латвии: "Россию-РТР", которая в 2009 году заменила в странах Балтии телеканал "РТР-Планета", уже запрещали сроком на три месяца в январе 2019 года – за "подстрекательские высказывания и разжигание войны". В том же 2019-м в Латвии запретили 9 телеканалов, связанных с близким к Владимиру Путину бизнесменом Юрием Ковальчуком, также попавшим под европейские санкции. В июне 2020 года – 7 каналов холдинга "Россия сегодня". Кроме этого, по требованию Национального совета по электронным СМИ были заблокированы входящие в структуру "России сегодня" сайты baltnews.lv и сайт агентства "Спутник". В декабре 2020 года несколько сотрудников этих сайтов стали подозреваемыми в уголовном деле о нарушении санкционного режима ЕС и были помещены под домашний арест.

Неприятности в скором времени могут ждать и обычных телезрителей, которые попытаются получить доступ к контенту запрещенных каналов в обход лицензированных операторов кабельного телевидения: 5 февраля сейм Латвии принял поправки к закону "О защищенных услугах", согласно которым просмотр этих каналов через неофициальные сервисы спутникового ТВ и пиратские внутридомовые сети будет считаться правонарушением (подробнее о том, что представляет из себя в Латвии рынок "нелегальных операторов ТВ", услугами которых пользуются, по разным оценкам, от 60 до 100 тысяч жителей страны, читайте здесь).

И "Россия-РТР", и "РЕН-ТВ Балтия", и "НТВ Мир" являются одними из самых популярных телеканалов в Латвии, где русское население составляет более четверти от всего населения страны. В январе 2021 года доля "России-РТР" составляла 7,7% от числа всех телезрителей, что позволяло каналу быть третьим по популярности после 1 канала государственного латвийского телевидения и частного канала TV3.

Глава Национального совета по электронным средствам массовой информации Иварс Аболиньш написал в твиттере, что действия его ведомства являются "защитой информационного пространства Латвии". В ответ российский МИД обрушился на латвийские власти с критикой запрета ретрансляции канала "Россия-РТР": посольство России в Латвии назвало это решение "нарушением свободы слова", а представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова – "политическим демаршем".

Радио Свобода попросило Иварса Аболиньша подробнее рассказать о том, как принимались последние решения о запрете ретрансляции российских каналов, не боятся ли власти Латвии обратного эффекта от этих запретов и имеют ли такие запреты смысл в цифровую эпоху, когда практически любую телепередачу можно посмотреть в интернете.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F982022437&amp;color=%23ff5500&amp;auto_play=false&amp;hide_related=false&amp;show_comments=true&amp;show_user=true&amp;show_reposts=false&amp;show_teaser=true">SoundCloud</a>

– Когда запрет на вещание "России-РТР" вступит в силу и что он означает на практике?

– Он вступит в силу 15 февраля, потому что кабельным операторам нужно время, чтобы убрать этот телеканал из своих сетей, это нормально, что мы дали им неделю на это. На практике это означает, что с 15 февраля "Россия-РТР" в течение года не будет транслироваться в Латвии.

– Многие ли в Латвии смотрели этот канал?

– "Россия-РТР" – третий по популярности канал в Латвии. По количеству зрителей он на третьем месте.

– Многие ли кабельные операторы имели его в своих пакетах?

– Почти все. У него договоры почти со всеми кабельными операторами.

– За что конкретно была запрещена трансляция канала?

– За очень грубые нарушения закона. Например, за программу, в которой говорили, что Светлану Тихановскую, лидера белорусской оппозиции, надо выкрасть из Литвы, отвезти в Беларусь и там казнить (об в этом в эфире "60 минут" говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, – прим. РС). То есть там публично говорили о том, что нужно выкрасть женщину и ее убить. Там Украина была названа террористической страной, говорили о том, что эстонский город Нарву надо включить в состав России, что латвийский город Екабпилс является русским городом, что надо поднять российские самолеты в воздух и направить их на Стокгольм и Берлин, что для России нужна маленькая, но победная война. Мы не будем толерантно относиться в Латвии ко всем этим призывам к ненависти и войне.​

Там публично говорили о том, что нужно выкрасть женщину и ее убить

– Три из четырех случаев, ставших причиной запрета, относятся к программе "60 минут" с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым, еще один – к программе Владимира Киселева "Воскресный вечер". Не делаете ли вы этим Скабеевой и Попову рекламу, не опасаетесь "эффекта Стрейзанд"?

– Закон есть закон, и по закону Латвии канал отвечает за содержание своих программ. И если мы видим, что в этой программе канала "Россия-РТР" звучат призывы к войне, то отвечать за это должен весь канал.

– Остальной контент "России-РТР" не вызывает у вас претензий с точки зрения закона?

– С точки зрения закона в этот момент – нет.

– Кто, согласно латвийским законам, инициирует проверку контента канала, делает заключение о нарушении правил и принимает решение? Как это происходило в данном случае?

– Мы являемся единственной организацией в Латвии, которая имеет право это делать. Этот процесс был начат в июле прошлого года, мы встречались и с представителями "России-РТР", господином Ждановым (Владимир Жданов – заместитель директора дирекции международных отношений ВГТРК. – Прим. РС), вели переписку с ними. Мы встречались и с регулятором в Швеции, потому что "Россия-РТР" зарегистрирована в Швеции. Мы также коммуницировали с Европейской комиссией перед принятием этого решения. Это не было решением, которое принимается за один день. Мы работали над ним почти год, и канал "Россия-РТР" знал, что мы начали этот процесс, у них была возможность подумать и изменить свой контент, но они не сделали выводов и продолжали призывать к ненависти и войне.

– Что представители канала говорили в переговорах с вашим ведомством?

– Они говорили, что это "разнообразие мнений", но я считаю, что призыв убить женщину – это не мнение.

– Это не первая блокировка "России-РТР" в Латвии, почему предыдущая, два года назад, была сроком на три месяца, а эта сразу на год?

– Потому что мы считаем, что это адекватное наказание. Два года назад, как мы видим, канал "Россия-РТР" не сделал никаких выводов по поводу этой ситуации, нарушения стали более грубыми, и мы решили, что год – это срок, который будет заставлять "Россию-РТР" думать о своих нарушениях.

– Были ли во время прошлой блокировки какие-то признаки того, что аудитория этого российского канала частично перешла к другим СМИ? Ведь можно убрать канал, но аудиторию-то вы никуда не уберете.

– Да, были люди, которые перешли на другие российские передачи, были люди, которые перешли к латвийским передачам. У нас в Латвии есть канал LTV7, где есть контент на русском языке, и мы видели, что многие русскоязычные люди перешли на его программы. Были люди, которые перешли на программы на латышском языке, потому что в Латвии люди говорят на двух языках, на латышском и русском. Люди разные, и каждый делал по-своему, мы видели это в статистике.

– Можете напомнить нашим читателям, какие российские телеканалы в Латвии уже ограничены в правах или запрещены?

– Сегодня (9 февраля. – Прим. РС) мы приняли решение исключить из ретрансляции еще 16 российских каналов, в том числе РЕН-ТВ и "НТВ Мир", потому что мы не знаем, кто является их представителем в Латвии. Телеканал Russia Today, как вы знаете, запрещен на территории Латвии, и еще 9 каналов, в том числе Пятый петербургский канал, конечным бенефициаром которого является Юрий Ковальчук.

– Остаются ли в пакетах кабельных операторов вообще какие-то российские государственные каналы?

– Да, конечно, например, "Россия 24", очень большой канал, который продолжает работать в Латвии.

– На прошлой неделе Сейм Латвии одобрил поправки к закону "О защищенных услугах", согласно которым за просмотр нелегального контента с помощью спутникового телевидения частным лицам будет грозить денежный штраф – по крайней мере, именно в таких словах об этом сообщили российские СМИ. Так ли это, когда эти поправки вступят в силу и как они будут действовать на практике?

– Нет, не будет грозить штраф. Это будет незаконно, но штрафа не будет. Эта поправка означает, что если человек будет это делать, он будет нарушать закон.

– Что такое "абоненты нелегального телевидения", о котором говорится в этом законе и которым, как пишут его авторы, в 2018-м пользовались 62 000 домохозяйств? Кто эти люди, как они получают сигнал?

– Есть очень много людей, которые нелегально смотрят программы. Есть нелегальные спутниковые услуги, есть нелегальные интернет-услуги. Мы боремся с этим, в частности, с нелегальным контентом в интернете, но с пиратами борются в любой стране.

– Я могу купить "умный" телевизор, сейчас чуть ли не каждый второй телевизор имеет доступ в интернет, запустить на нем YouTube и открыть прямой эфир какого-нибудь российского телеканала, того же телеканала "Россия". Имеют ли какой-то смысл запреты такого рода в эпоху, когда интернет есть у каждого?

– Да, конечно, имеют. Во-первых, мы сейчас коммуницируем с YouTube, и, возможно, такой же запрет будет осмысленным и там. Скорее всего, так и будет. Во-вторых, не все люди переходят в интернет. Мы видим это, глядя и на прошлую блокировку "России-РТР". Многие люди не хотят иметь дело с интернетом и нелегальными операторами, они просто переходят на другие каналы и смотрят другой контент. То, что все зрители будут переходить в интернет, – это фальшивый аргумент. В жизни так не происходит.

– Проводились ли в Латвии исследования о том, каков возрастной состав аудитории российских телеканалов?

– Да, проводились. В основном это люди старшего возраста, и далеко не все из них переходят в интернет, они просто начинают смотреть другие программы.

– Как технически устроен процесс мониторинга? У вас есть какие-то специальные люди, которые целыми днями специально смотрят российские телеканалы?

– Да, у нас есть департамент по мониторингу и конкретные люди, которые каждый день смотрят российские телеканалы. Мы мониторим и латвийские телеканалы, мы мониторим почти все программы, которые считаем нужным.

– Поступают ли какие-то жалобы на контент от самих граждан?

– Да, иногда поступают, и некоторые из них мы проверяем.

– Так будет и с "незаконным просмотром" российских телеканалов? Вы рассчитываете, что люди будут доносить друг на друга?

– Нет, за нелегальный просмотр будет отвечать полиция. Мы не будем этого делать. Мы мониторим интернет, и если мы найдем какой-то сайт, который нелегально показывает эти программы, тогда мы блокируем этот сайт. Но то, что касается нелегальных спутниковых операторов, это будет контролировать полиция.

– Что вы думаете о недавнем запрете вещания трёх украинских телеканалов, которые власти этой страны сочли близкими к куму Путина Виктору Медведчуку?

– Мы тоже проверяем эти каналы, но я в данный момент не могу сказать свое мнение об их запрете, поскольку у меня нет полной информации об этом.

– Вообще споры о границах цензуры и свободы слова участились в последние месяцы, не только на постсоветском пространстве: соцсети заблокировали аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа за призывы к насилию, провайдер хостинга отказался обслуживать социальную сеть Parler, что привело к ее коллапсу.

– Мы действуем строго по закону, и я считаю, что закон – это и есть та сила, которой государство должно пользоваться. Если частная компания делает что-то подобное – это одно, если это делает государство – это другое, и каждое государство должно следовать закону. Если канал "Россия-РТР" будет грубо нарушать закон, государство должно реагировать. Призыв убивать – это не "мнение". Я думаю, даже самый глубокий сторонник Путина должен будет признать, что такой призыв – это переход всех границ.

– Как вы оцениваете реакцию России на это решение? Посольство России в Латвии назвало запрет "России-РТР" "не только нарушением свободы слова", но и свидетельством того, что "латвийские телеканалы не могут выдержать конкуренции даже в инфопространстве своей страны"? Представитель МИДа России Мария Захарова говорит о "политическом демарше, грубо нарушающем международные обязательства Риги".

– Это ложь, потому что это никак не связано с политикой. Это связанно только с тем, что в этих программах были призывы к насилию и войне, – говорит Айварс Аболиньш.

Проблемы у государственных российских СМИ возникают не только в Латвии, но и в странах, где русскоязычных граждан – а значит, и аудитории русскоязычных СМИ – гораздо меньше. В Литве с июля 2020 года запрещена трансляция канала Russia Today и его дочерних проектов. В Эстонии с января 2020 года приостановило работу информационное агентство "Спутник", после того как власти страны стали блокировать счета журналистов, получавших от "Спутника" деньги за работу. Эстонские власти объяснили это мерами по поддержанию режима экономических санкций, в том числе санкций против Дмитрия Киселева, директора медиахолдинга "Россия сегодня", в который входит "Спутник".

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир тогда призывал эстонские власти воздержаться от такого расширения персональных санкций на все СМИ холдинга "Россия сегодня". На запрет ретрансляции канала "Россия-РТР" и еще 16 российских каналов в Латвии европейские чиновники пока никак не отреагировали.