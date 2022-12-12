В Ленобласти проходит обыск у активиста Дмитрия Скурихина

В Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к активисту Дмитрию Скурихину, сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на его дочь. Активист сейчас находится под запретом определенных действий по делу о повторной дискредитации армии.

Постановление об обыске датировано 11 ноября, но по какому именно делу проводится обыск — неизвестно.

Помимо Скурихина во время обыска в квартире находились его жена и четыре дочери. Им разрешили выйти из помещения, Скурихин остался внутри. У членов его семьи изъяли телефоны, пишут правозащитники.

Дело о повторной дискредитации против Дмитрия Скурихина возбудили в конце сентября из-за плаката "Идите вы к чёрту с вашей могилизацией", который он разместил на своем магазине в поселке Русско-Высоцкое в Ленинградской области. В доме активиста тогда провели обыск.

25 сентября суд назначил Скурихину запрет определенных действий и запретил контактировать со свидетелями по делу, пользоваться средствами связи и почтой.

Скурихин известен тем, что размещает на своем магазине надписи, которые критикуют действия российских властей.

В 2014 году после аннексии Крыма Скурихин сделал на фасаде магазина надпись: "Мир Украине. Свободу России". Когда началась война в Украине, он добавил названия украинских городов, которые подверглись военным атакам.

18 мая суд в Петербурге оштрафовал Дмитрия Скурихина на 45 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил. Поводом для возбуждения дела стал ролик, который активист якобы разместил в телеграме 3 марта.