В Петербурге активиста задержали за надпись "Путина под трибунал"

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали активиста "Открытой России" Дмитрия Скурихина, который пришёл в городской суд в пиджаке с надписью "Путина под трибунал". Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на Антона Грачёва – он должен был представлять интересы Скурихина на заседании по апелляционной жалобе на арест.

По словам Грачёва, Росгвардию вызвал судебный пристав, который посчитал, что активист позволяет себе оскорбительные высказывания по отношению к действующей власти. Скурихина доставили в полицию, но там активисту заявили, что тот не задержан. После этого он и Грачёв поехали обратно в суд.

Дмитрий Скурихин хочет обжаловать арест на трое суток из-за акции "Марш материнского гнева" 10 февраля. Поводом для протестов стала трагедия в семье активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко, первой в России обвиняемой по уголовному делу о "нежелательной организации". Вскоре после ареста в реанимации умерла дочь Шевченко, у которой была первая степень инвалидности.