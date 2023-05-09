В Ленинградской области задержаны участники антивоенной выставки

В Ленинградской области, в посёлке Тайцы, задержали художницу Юлию Горнову. По информации сайта Север.Реалии, её задержали в квартире, в которой должна была пройти антивоенная выставка.

Сотрудники МВД заявили о проверке документов Горновой. На телефонный звонок корреспондента Север.Реалий художница не ответила.

Telegram-канал SOTAvision сообщил во вторник, что полиция в Ленинградской области ворвалась на выставку антивоенных художников. В отделение увезли 14 человек - среди них Виталий Иоффе, Татьяна Сичкарева, Элина Козич, Нина Рябушкина, Марианна Ханукова, Екатерина Стаценко, а также корреспондент SOTA Влада Макейчик.

Среди задержанных также несовершеннолетняя девушка и журналистка издания RusNews Элина Козич. После того, как сотрудники полиции начали стучать в дверь квартиры, собравшиеся решили покинуть помещение через окно, но были задержаны. Допрос им полицейские устроили прямо в машине, пишет RusNews.

Как утверждают правоохранительные органы, задержание связано с подозрением в краже.

Выставка с работами петербургских художников была приурочена к 9 мая.