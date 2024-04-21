Вернувшийся с войны вагнеровец расчленил 20-летнюю знакомую

В посёлке Никольское Ленинградской области вернувшийся с войны наёмник частной военной компании "Вагнер" убил и расчленил свою знакомую, сообщает издание "Фонтанка".

По данным издания, 42-летний Алексей Серов приехал в Ленобласть на заработки после возвращения из Украины летом прошлого года. На войну он попал из колонии в Удмуртии, где отбывал 12-летний срок за убийство, подписав контракт с ЧВК.

В ночь на 21 апреля Серова задержали в квартире убитой 20-летней жительницы Петербурга после заявления её матери о пропаже дочери. При задержанном был обнаружен чемодан с человеческими останками. Наёмник признался, что убил и расчленил девушку после бытовой ссоры.