Вернувшийся с войны вагнеровец расчленил 20-летнюю знакомую

В посёлке Никольское Ленинградской области вернувшийся с войны наёмник частной военной компании "Вагнер" убил и расчленил свою знакомую, сообщает издание "Фонтанка".
По данным издания, 42-летний Алексей Серов приехал в Ленобласть на заработки после возвращения из Украины летом прошлого года. На войну он попал из колонии в Удмуртии, где отбывал 12-летний срок за убийство, подписав контракт с ЧВК.
В ночь на 21 апреля Серова задержали в квартире убитой 20-летней жительницы Петербурга после заявления её матери о пропаже дочери. При задержанном был обнаружен чемодан с человеческими останками. Наёмник признался, что убил и расчленил девушку после бытовой ссоры.
- В СМИ регулярно появляются сообщения о тяжких преступлениях, включая убийства и изнасилования, совершённых вернувшимися с войны против Украины. Известно уже о сотнях таких случаев. Резонанс, вызванный ими, вынудил Кремль рекомендовать подконтрольным журналистам не рассказывать о подобных происшествиях.
- В марте Госдума России приняла законопроект, согласно которому заключившие контракт о прохождении военной службы будут освобождаться от уголовной ответственности по преступлениям небольшой и средней тяжести. До этого осуждённых за преступления участников войны освобождали от наказания через помилования, подписанные президентом России.
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