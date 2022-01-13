В Липецке на депутата составили протокол из-за гимна СССР

На липецкого депутата от фракции КПРФ Александра Ушакова составили протокол о нарушении порядка использования госсимволов. Он спел гимн СССР вместо российского во время сессии областного совета. Об этом пишет "7×7".

В "Единой России" обвинили Ушакова в неуважении к гимну России и написали заявление в полицию о нарушении закона "О государственном гимне". Ушаков вину не признал и пытался доказать полицейским, что в его действиях не было ничего незаконного.

"Если мы считаем себя правопреемниками Советского Союза, то как можно судить человека за исполнение гимна страны-правопредшественника?" – заявил депутат.

Заявление на депутата написали 17 декабря после заседания комиссии по депутатской этике. По словам депутата, он спел гимн СССР с однопартийцами на предыдущей сессии облсовета в ноябре. Коммунист таким образом хотел выразить уважение к Советскому Союзу после того, как представитель ЛДПР сравнил Владимира Ленина с Адольфом Гитлером.

"Получается так, что сравнивать Владимира Ленина и Адольфа Гитлера можно, причем безнаказанно, а в ответ исполнить гимн Советского Союза ни в коем случае нельзя! Будут привлекать к ответственности", – отметил депутат.