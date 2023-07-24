Страны Евросоюза в 2022 году выдали более 94 тысяч ВНЖ россиянам

Страны Евросоюза в 2022 году выдали гражданам России более 94 тысяч первичных видов на жительство. Об этом сообщает издание "Вёрстка", проанализировав данные европейского статистического агентства Евростат. Издание уточняет, что это рекорд за всю историю наблюдений Евростата - с 2008 года.

Больше всего видов на жительство и долговременных виз россияне в прошлом году получили в Германии - 16066 случаев. За ней следуют Испания (12611 виз и ВНЖ), Польша (12277), Финляндия (8183) и Франция (6847). Меньше всего россиян легально стали резидентами Румынии, Люксембурга и Мальты (по нескольку сотен в каждой стране).

В статистику не входят цифры по Хорватии, Литве и Кипру, которые ещё не предоставили Евростату свою отчётность. Учитывая, что раньше доля этих трёх государств в предоставленных россиянам ВНЖ обычно составляла 5,9% от всех остальных стран Евросоюза, общее число россиян, переехавших в 2022 году в Европу, включая эти страны, может составлять приблизительно 99,6 тысячи.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2021 году, когда ВНЖ в Евросоюзе получили 82 900 россиян. До этого ежегодное число получателей европейских видов на жительство среди граждан России не превышало 76,1 тысячи человек.