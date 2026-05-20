В Литве объявлялась тревога из-за беспилотника

На юге Литвы, в том числе в столице страны Вильнюсе, утром 20 мая объявлялась воздушная тревога в связи с возможным проникновением в воздушное пространство Литвы беспилотника, летевшего со стороны Беларуси.

Работа Вильнюсского аэропорта была приостановлена. Как сообщают литовские СМИ, жители получили сообщения с призывом проследовать в укрытия.

Утверждается, что президент Литвы Гитанас Науседа, премьер Инга Ругинене и председатель Сейма Йозас Олекас также находились в укрытии.

Впоследствии армия сообщила об отбое тревоги, она продолжалась меньше часа.

Для перехвата дрона поднимались истребители НАТО, патрулирующие небо над странами Балтии. Пока не сообщалось, чем завершился инцидент, также нет прямых подтверждений того, что дрон действительно входил в воздушное пространство Литвы.

Накануне в Эстонии силы ПВО НАТО сбили беспилотник, залетевший в страну. Утверждается, что речь шла об украинском дроне, выпущенном по России, но сбитом с курса. В последнее время фиксировалось несколько таких случаев в странах Балтии.

Служба внешней разведки России накануне обвинила Латвию в том, что она предоставит Украине возможность наносить удары дронами по России со своей территории. В Риге и Киеве эти утверждения назвали ложью.