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В Литве вступил в силу закон о десоветизации публичных пространств

Демонтаж советских скульптур на Антакальном кладбище в Вильнюсе, 6 декабря 2022 года

В Литве с 1 мая вступил в силу закон о десоветизиции общественных пространств. Муниципалитеты будут обязаны удалить советские памятники и переименовать улицы и площади, если их названия будут признаны связанными с тоталитарной идеологией.

Полностью закон называется "О запрете пропаганды тоталитарных, авторитарных режимов и их идеологий". Как сообщили в пресс-службе Сейма - литовского парламента, признание общественных объектов пропагандистскими осуществлять Центр исследования геноцида и сопротивления литовского населения и муниципальных учреждений. Сам Сейм также создаст межведомственную комиссию, которая будет работать над этим вопросом.

Депутат Сейма Пауле Кузьмицкине подчеркнула, что важным для исполнения закона является общественное обсуждение. "С законом, который позволит не только снять следы, но и обсудить режим и его преступления, мы более четко определим связь с коммунистическим прошлым. Не будет места для романтизации режима, а коммунизм и национал-социализм будут восприниматься как зло, нам важно преодолеть эти режимы", - заявила она.

  • Страны Балтии проводят последовательную политику осуждения советского периода своего существования. В Литве, Латвии и Эстонии период их нахождения в составе СССР расценивают как оккупацию. Многие памятники советского времени были демонтированы или перенесены.

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