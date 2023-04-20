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Сейм Латвии одобрил запрет на празднование в стране 9 мая

Сейм Латвии в четверг принял в двух чтениях в срочном порядке закон о запрете публичных мероприятий 9 мая – кроме связанных с Днем Европы.

Ранее предполагалось, что латвийский парламент одобрит решение, по которому 9 мая в этом году будет объявлено Днем памяти погибших и пострадавших в войне в Украине. Однако Комиссия по правам человека и общественным делам подготовила альтернативный проект. Он и был принят в срочном порядке, сообщает Delfi.

Среди целей принимаемого закона – защита интересов государства, нравственности общества и недопущение беспорядков. Отмечается, что мера призвана не допустить угрозы и уничижение ценностей Латвии как демократического и национального государства. Также говорится, что решение принято в знак солидарности с народом Украины.

Закон устанавливает, что на всей территории Латвии 9 мая, когда в России отмечается День Победы, и до 7 часов утра следующего дня запрещается использовать пиротехнику, проводить на открытом воздухе публичные праздничные и развлекательные мероприятия, шествия, собрания и пикеты.

В прошлом году 9 мая власти разрешили приносить цветы к памятнику Освободителям Риги, хотя и подчеркивалось, что это нежелательно. Утром 10 мая все принесенные цветы убрали бульдозером, что вызвало возмущение части жителей. В конце августа 2022 года памятник Освободителям Риги был демонтирован, пишет "Медуза".

  • С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Латвия активно поддерживает Киев в гуманитарной и военной сферах, а также призывает к этому другие страны Европы.
  • В сентябре прошлого года в связи с войной в Украине страны ЕС приняли решение отказаться от упрощённого порядка выдачи россиянам шенгенских виз. Некоторые страны, в том числе страны Балтии и Финляндия, почти полностью перестали выдавать визы.

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