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В Киеве демонтируют памятник советскому генералу Ватутину

Памятник Ватутину в парке у Верховной Рады после того, как неизвестные облили его красной краской в 2017-м году

В Киеве, в Мариинском парке, начался демонтаж памятника советскому генералу Николаю Ватутину.

Утром в четверг сотрудники коммунальных служб подцепили монумент краном и начали отсоединять его от пьедестала, на котором написано: "Генералу Ватутину от украинского народа". Видео разместила в соцсетях, в том числе, Украинская службы Радио Свобода.

Днём ранее в украинской столице сняли с постамента памятник еще одному известному советскому военному – лётчику-испытателю Валерию Чкалову.

Памятник генералу Ватутину в киевском парке установлен прямо над его могилой. В 2010 году монумент получил статус объекта культурного наследия после того, как был взят на учет приказом Главного управления охраны культурного наследия городской администрации, пишет "Украинская правда".

В ноябре 2014 года Украинский институт национальной памяти включил Ватутина в список лиц, причастных к борьбе против независимости Украины, к Голодомору, а также к политическим репрессиям. Впоследствии комиссия Министерства культуры и информационной политики рекомендовала киевской администрации демонтировать и перенести сооружение.

  • Начиная с аннексии Россией Крыма в 2014-м году украинские власти демонтировали сотни памятников, а также переименовали несколько тысяч улиц, которые так или иначе были связаны с СССР и Россией, в десятках городов Украины. После начала полномасштабного вооружённого вторжения российских войск на украинскую территорию в феврале прошлого года в ряде украинских городов начали переименовывать и улицы, связанные с имперским прошлым России.
  • После начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году памятники, связанные с Россией, сносят и другие ближайшие к ней страны, в частности, Литва, Эстония, Латвия, Польша и Финляндия.

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