В Киеве демонтируют памятник советскому генералу Ватутину

В Киеве, в Мариинском парке, начался демонтаж памятника советскому генералу Николаю Ватутину.

Утром в четверг сотрудники коммунальных служб подцепили монумент краном и начали отсоединять его от пьедестала, на котором написано: "Генералу Ватутину от украинского народа". Видео разместила в соцсетях, в том числе, Украинская службы Радио Свобода.

Днём ранее в украинской столице сняли с постамента памятник еще одному известному советскому военному – лётчику-испытателю Валерию Чкалову.

Памятник генералу Ватутину в киевском парке установлен прямо над его могилой. В 2010 году монумент получил статус объекта культурного наследия после того, как был взят на учет приказом Главного управления охраны культурного наследия городской администрации, пишет "Украинская правда".

В ноябре 2014 года Украинский институт национальной памяти включил Ватутина в список лиц, причастных к борьбе против независимости Украины, к Голодомору, а также к политическим репрессиям. Впоследствии комиссия Министерства культуры и информационной политики рекомендовала киевской администрации демонтировать и перенести сооружение.