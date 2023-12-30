Госдепартамент США одобрил продажу Израилю новой партии вооружений на миллионы долларов - в обход Конгресса.

В сообщении Агентства по сотрудничеству в области безопасности, входящего в состав Пентагона, говорится, что госсекретарь Энтони Блинкен сослался на "чрезвычайную ситуацию". Обстоятельства требуют срочной продажи израильскому правительству военной техники на сумму около 147,5 миллиона долларов. Отмечается, что решение не предполагает предварительного одобрения американскими законодателями.

Данная мера принимается в соответствии с национальными интересами Соединённых Штатов, подчеркнули в агентстве.

Ранее в нынешнем месяце, 9 декабря, Блинкен предпринял аналогичный шаг в отношении Израиля, воюющего сейчас против палестинской группировки ХАМАС. Она признана террористической в США и ЕС.

В последние дни израильские военные обстреливают из танков и с воздуха позиции джихадистов на юге сектора Газа, в Хан-Юнисе. Израиль называет эту территорию оплотом боевиков ХАМАС. ЦАХАЛ сообщает также о нанесении ударов по целям в других частях сектора и гибели "десятков террористов" в городе Газа.

Подконтрольные ХАМАС органы здравоохранения сектора Газа сообщили, что в результате израильских ударов за последние сутки погибли еще 187 палестинцев, что увеличило общее число жертв до 21507 человек. Это примерно 1 процент населения Газы, отмечает "Голос Америки".

По мере расширения Израилем боевых действий свои дома вынуждены оставлять десятки тысяч жителей. Массовые перемещения населения усилили распространение болезней. Приюты переполнены, медикаментов не хватает, возможности для личной гигиены крайне ограничены, система здравоохранения перегружена, следует из отчётов ООН.

Международная организация также указывает, что объём поступающей в сектор Газа помощи остаётся "крайне недостаточным", хотя Израиль настаивает что не ограничивает поставки, но есть проблема в их распространении, передаёт Би-би-си.

Израильская армия начала операцию в секторе Газа с целью полной ликвидации потенциала ХАМАС после нападения джихадистов на юг Израиля 7 октября. Тогда в Израиле был убиты около 1200 человек, включая 850 гражданских. Около 250 были взяты в заложники.

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