В Ливане задержан россиянин по подозрению в шпионаже для Израиля

В аэропорту Бейрута задержан гражданин России по подозрению в шпионаже в пользу Израиля. Об этом сообщает ливанская газета Al-Akhbar. Вместе с россиянином задержана его супруга. Её гражданство не раскрывается.

По данным следствия, задержанный посетил южные пригороды Ливана. На допросе он якобы признал, что недавно был завербован Израилем и получил задание поехать в Ливан. Израильская сторона, как утверждается, просила у россиянина посетить объекты радикальной группировки "Хезболла" и по возможности сфотографировать их.

Жена россиянина призналась, что знала о работе мужа и помогала ему, пишет Al-Akhbar.

Имена задержанных и другие детали не приводятся.

Посольство России в Ливане заявило, что выясняет обстоятельства инцидента и работает над получением консульского доступа к задержанным.

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