В "ЛНР" заявили о применении Украиной дальнобойных ракет

Представители так называемой Луганской народной республики заявили, что Украина 12 мая ударила по Луганску дальнобойными ракетами.

По версии "ЛНР", во время вчерашнего обстрела Луганска украинская армия применила две крылатые ракеты Storm Shadow и одну ракету противодействия ПВО. В результате взрывов, по сообщению назначенных Россией властей, пострадали шестеро детей. Также ранения получил депутат Госдумы Виктор Водолацкий: на него упала стена уже после ракетного удара.

Сегодня утром в Луганске снова прозвучал взрыв – над городом поднимается столб дыма, сообщается о ракетном ударе. Есть ли пострадавшие – пока неизвестно.