В "ЛНР" заявили о применении Украиной дальнобойных ракет

Представители так называемой Луганской народной республики заявили, что Украина 12 мая ударила по Луганску дальнобойными ракетами.
По версии "ЛНР", во время вчерашнего обстрела Луганска украинская армия применила две крылатые ракеты Storm Shadow и одну ракету противодействия ПВО. В результате взрывов, по сообщению назначенных Россией властей, пострадали шестеро детей. Также ранения получил депутат Госдумы Виктор Водолацкий: на него упала стена уже после ракетного удара.
Сегодня утром в Луганске снова прозвучал взрыв – над городом поднимается столб дыма, сообщается о ракетном ударе. Есть ли пострадавшие – пока неизвестно.
- Ракеты Storm Shadow радиусом действия больше 200 километров Украина получила от Великобритании 11 мая. Они способны поражать цели в российском тылу.
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 11 мая заявил на заседании Палаты общин, что ракеты позволят Украине "отбросить российские войска" со своей территории. CNN сообщает, что британское правительство получило у Киева гарантии, что тот не будет атаковать полученными ракетами международно признанную территорию России.
- В Москве получение такого рода вооружений ВСУ называли "красной линией", на пересечение которой будет дан ответ.
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