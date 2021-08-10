В Лондоне после сбоя вновь открыто движение по Тауэрскому мосту

В Лондоне возобновилось автомобильное движение по Тауэрскому мосту после почти 12 часов простоя, связанного, как заявили в городской полиции, с техническим сбоем.

В понедельник днём мост застыл в открытом положении при проходе высокого судна.

В результате инцидента в разных частях британской столицы возникли заторы. Водителям и пешеходам рекомендовали выбирать другие маршруты. Пока шли ремонтные работы, были закрыты и дороги, прилегающие к мосту.

В администрации исторического центра Лондона сообщили о начавшейся проверке ситуации.

Тауэрский мост – одна из визитных карточек Лондона. Он был открыт в 1894 году после 8 лет строительства. В наши дни конструкция разводится примерно 850 раз в год, отмечает "Би-би-си".

За последний год это уже второй случай, когда мост внепланово остался в открытом положении. В прошлом августе специалистам, чтобы решить проблему, потребовалось более часа.