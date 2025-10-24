В Лондоне шесть человек осуждены за терроризм по заказу ЧВК "Вагнер"

Центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли приговорил к заключению на сроки от 7 до 17 лет шестерых граждан Великобритании, признанных виновными в поджоге склада с помощью Украине по заказу ЧВК "Вагнер" либо в недонесении об этом преступлении.

В приговоре преступление названо спланированным актом терроризма и саботажа по заказу России. Это первое дело, возбужденное в соответствии с Законом о национальной безопасности, принятым для борьбы с иностранной враждебной деятельностью в стране, передаёт Би-би-си.

Пожар произошёл 20 марта 2024 года на востоке Лондона и нанёс ущерб на сумму 1,3 миллиона фунтов стерлингов (1,7 млн долларов по состоянию на конец октября). После поджога организатор группы планировал поджечь ресторан бизнесмена Евгения Чичваркина, критикующего российские власти, и похитить его.

Организатор группы, 21-летний Дилан Эрл, получил 17 лет тюрьмы. Джейка Ривза суд признал организатором поджога, Джейкима Роуза — исполнителем, Нии Менса — тем, кто снимал преступление на видео, а Агниса Асмена — ответственным за организацию машины для отъезда с места пожара. 20-летний Эштон Эванс получил 7 лет за то, что знал о готовящемся теракте, но не сообщил властям, говорится в приговоре. Всем осуждённым исполнилось не больше 23 лет.