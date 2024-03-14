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В Магаданской области упал вертолёт – есть погибшие

Ми-8
Ми-8

В Магаданской области разбился вертолёт Ми-8 с пассажирами на борту. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы.

По данным агентства, вертолёт перевозил двадцать рабочих местного рудника. "Интерфакс" пишет о двоих погибших, ТАСС со ссылкой на Росавиацию – об одном, губернатор Магаданской области Сергей Носов о погибших не упоминает. Сообщается также о пострадавших, но без уточнений.

Среди причин называются сложные метеоусловия, техническая неисправность и человеческий фактор.

"Интерфакс" и телеграм-канал Mash пишут, что перед крушением пилоты вертолёта сообщили диспетчерам о метели и проблемах в работе двигателя. Mash также сообщает, что по факту аварии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека.

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