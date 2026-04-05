Сильное наводнение в Дагестане. Что известно

Из-за сильный дождей и наводнений Геджухская плотина перестала выдерживать поток воды. В Дербентском районе объявлена эвакуация 800 домов



Издание Кавказ.Реалии обратило внимание на видео, опубликованное председателем Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамилем Хадулаевым, на котором зафиксирован прорыв плотины с обеих сторон.

В Дербентском районе уже эвакуировано 800 домохозяйств, рассказали в местной администрации. При этом, заявил глава адмнистрации, сейчас речь идет не о прорыве плотины, а о "переливе реки, идущей из Кайтага в Геджухскую плотину".

В случае полного прорыва плотины быстрые потоки воды устремятся к морю — на их пути находится город Дагестанские Огни, отмечают журналисты Кавказ.Реалии.

Сообщается о гибели жительницы села Кирки в результате оползня, вызванного наводнением.

В Махачкале после сильных ливней обрушился трехэтажный дом. Видео происшествия публикуют местные паблики.

По словам очевидцев, фундамент здания начал проседать, после чего дом рухнул.

Жителей соседних домов эвакуировали, так как грунт продолжает осыпаться и под угрозой обрушения находятся еще три многоэтажки. Как пишет ТАСС со ссылкой на МЧС, пострадавших нет.

Следователи начали процессуальную проверку по факту обрушения здания, сообщили в СУ СК по Дагестану.

Это второе крупное наводнение в регионе за неделю. В конце марта из-за наводнения в Дагестане оставались подтопленными более 800 домов, а без электричества оказались 132 села.