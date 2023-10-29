Жители Хасавюрта потребовали выгнать "израильтян" из отелей

В Хасавюрте (Дагестан) в ночь на воскресенье местные жители пришли к отелям "Фламинго" и "Киев", чтобы потребовать выселения якобы остановившихся там "беженцев из Израиля". Как сообщает "Медиазона", они вошли в отели и проверили номера на наличие там израильтян.
После этого на дверях "Фламинго" появилось объявление с текстом: "Иностранцам гражданам Израиля (евреям) вход строго запрещен! (и не проживают здесь!)" (орфография сохранена - РС)
Как утверждает "ЧП Дагестан", днём жители Хасавюрта заметили возле отеля "лицо, внешне схожее с гражданином Израиля" — мужчину в сером костюме и с длинной бородой. Также телеграм-канал "Утро Дагестана" публиковал анонимную информацию о том, что "гостиница "Фламинго" в Хасавюрте полна евреями". В том же канале публикуются посты с текстом "Чемодан - вокзал - Биробиджан!" и призывами "встречать по-взрослому" в аэропорту рейсы из Израиля, чтобы не допустить их пассажиров в город.
28 октября в Черкесске - столице Карачаево-Черкесской республики - прошёл митинг с требованием не пускать в республику жителей Израиля. Как сообщает канал "База", на площади перед Домом правительства собралось около 500 демонстрантов. Позже они выдвинули ещё одно требование - выселить из республики всех евреев.
- Пропалестинские акции проходят во многих городах Северного Кавказа начиная со дня нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября, когда были убиты более 1400 израильтян, а более 200, включая детей, взяты в заложники. Израиль начал ответные действия против ХАМАС в секторе Газа - его действия подверглись резкой критике во многих преимущественно мусульманских странах.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров резко выступил против Израиля. В своём телеграм-канале он называет израильские войска "террористами и фашистами", а их действия в секторе Газа - "геноцидом мусульман". Кадыров также рассказал о том, что в республике каждый день проходят молебны в поддержку палестинцев.
- В муфтияте Дагестана рассказали, что тысячи верующих совершили коллективный намаз за Палестину и за всех мусульман в центральной Джума-мечети Махачкалы.
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