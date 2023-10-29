Жители Хасавюрта потребовали выгнать "израильтян" из отелей

В Хасавюрте (Дагестан) в ночь на воскресенье местные жители пришли к отелям "Фламинго" и "Киев", чтобы потребовать выселения якобы остановившихся там "беженцев из Израиля". Как сообщает "Медиазона", они вошли в отели и проверили номера на наличие там израильтян.

После этого на дверях "Фламинго" появилось объявление с текстом: "Иностранцам гражданам Израиля (евреям) вход строго запрещен! (и не проживают здесь!)" (орфография сохранена - РС)

Как утверждает "ЧП Дагестан", днём жители Хасавюрта заметили возле отеля "лицо, внешне схожее с гражданином Израиля" — мужчину в сером костюме и с длинной бородой. Также телеграм-канал "Утро Дагестана" публиковал анонимную информацию о том, что "гостиница "Фламинго" в Хасавюрте полна евреями". В том же канале публикуются посты с текстом "Чемодан - вокзал - Биробиджан!" и призывами "встречать по-взрослому" в аэропорту рейсы из Израиля, чтобы не допустить их пассажиров в город.

28 октября в Черкесске - столице Карачаево-Черкесской республики - прошёл митинг с требованием не пускать в республику жителей Израиля. Как сообщает канал "База", на площади перед Домом правительства собралось около 500 демонстрантов. Позже они выдвинули ещё одно требование - выселить из республики всех евреев.