В Марий Эл власти сорвали концерт Дианы Арбениной

В Йошкар-Оле отменён концерт певицы Дианы Арбениной и её рок-группы "Ночные снайперы", назначенный на 18 октября и приуроченный к 30-летию группы. Об этом сообщила в соцсетях сама певица. Причины срыва концерта не уточняются. Сама Арбенина подозревает, что это может быть связано с её политической позицией.

К вечеру 12 октября на концерт было продано уже около 300 билетов.

Арбенина в своём обращении к зрителям заявила, что концерт был отменён по настоянию властей Марий Эл. "Отмену концерта я расцениваю как диверсию против гражданина Российской Федерации, который живёт в своей стране, любит свою страну, свою публику и несёт ответственность за то, что обещает – а я обещала приехать", – сказала певица.

Утром 13 октября министр культуры Марий Эл Константин Иванов предупредил, что концерт "Ночных снайперов" в столице республики может не состояться. Своё заявление он сделал после обращения депутата Госсобрания Марий Эл Геннадия Зубкова, который указал, что гастроли "Снайперов" уже запрещались в других регионах России, сообщает Idel.Реалии.

Зубков вспомнил, что "ещё в 2014 году, выступая перед нацистами и "азовцами" в Киеве, Арбенина раскритиковала позицию Российской Федерации в отношении Донбасса и горячо приветствовала этих укронацистов, то же самое сделала в 2016 году". Также он упомянул, что после нападения радикальной исламистской группировки ХАМАС на юг Израиля Арбенина записала песню в поддержку израильтян.

Иванов заявил: "Мы не допустим выступления тех артистов, которые негативно высказываются в адрес нашей страны, ее политики".