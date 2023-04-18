В марте из России в Грузию было перечислено более $214 млн

В марте из России в Грузию было перечислено более 214 миллионов долларов, сообщил Национальный банк Грузии (НБГ). Это 49 процентов всех денежных переводов, поступивших из других государств. На втором месте находится Италия – из неё в Грузию перевели 43 миллиона долларов.

НБГ подчёркивает, что рост денежных переводов в марте текущего года по сравнению с мартом 2022 года составил 127 процентов. В первую очередь именно благодаря росту переводов из России.

Получателями денег в основном являются граждане России, переехавшие в Тбилиси и Батуми с начала российского вторжения в Украину. О числе россиян, переехавших в Грузию, точных данных нет – в первую очередь из-за попытки местных властей скрыть это число от оппозиции, которая обвиняет правящую партию "Грузинская мечта" в "попустительстве наплыва русских как основы пятой колонны Кремля" – как выразился недавно председатель партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили.

Но по неофициальным данным, число россиян, приехавших в Грузию, превышает 120 тысяч. В основном они пользуются системами быстрых переводов денег, поскольку НБГ ввёл для россиян ряд ограничений для открытия счёта в местных банках. Кроме того, россияне, в отличии от граждан других государств, не имеют права получать одновременно больше 2 тысяч долларов. Поэтому многие делят переводы на несколько траншей.

После начала войны в Украине и переезда граждан России, в Грузии резко подорожала недвижимость как на первичном, так и вторичном рынке в среднем на 40-50 процентов, а национальная валюта, лари, укрепилась на 20-22 процентов за год.