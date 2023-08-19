В Майами умерла косатка Токи – она более 50 лет жила в тесном бассейне

В Майами в местном океанариуме умерла косатка Токи. Она более 50 лет жила в тесном бассейне и служила развлечением для зрителей. Зоозащитники несколько лет добивались её освобождения.

По заявлению океанариума, в последние два дня у 57-летней Токи стали проявляться "признаки недомогания", спасти её медики не смогли. Причиной смерти океанариум назвал почечное заболевание.

Токи выловили в 1970 году. С тех пор она жила в маленьком аквариуме без сородичей и выступала в шоу для людей. Зоозащитники много лет обращали внимание, что 24-метровый бассейн слишком мал для шестиметровой косатки и что у неё нет возможности проявлять естественное поведение. Власти признали это только в 2017 году.

В 2022 году новый собственник океанариума решил, что Токи больше не будет участвовать в шоу. В марте 2023 года на совместной пресс-конференции с зоозащитниками владелец океанариума объявил, что Токи перевезут в приморский заповедник в штате Вашингтон.

Однако, как пишет Miami Herald, власти США так и не выдали разрешения и права на воду, необходимую для океанического загона, в котором бы жила семитонная косатка. Дрессировщики Токи утверждали, что из-за перенесённых болезней она "не кандидат на освобождение", и призывали либо перевезти её в более современный аквариум, либо оставить на месте. Федеральные и местные инспекторы говорили, что бассейну Токи нужен капитальный ремонт.

Океанариум в Майами приостановил работу на сутки, чтобы "поразмышлять о жизни и наследии" Токи. Зоозащитники проводят акции памяти и призывают освободить других морских млекопитающих, пока их не постигла та же участь.